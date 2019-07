A Roma si potrà viaggiare gratis sui mezzi pubblici riciclando bottiglie di plastica

L’iniziativa ricalca in pieno quanto già avviene da oltre un anno e mezzo a Istanbul in Turchia. Finalmente anche in Italia l’emergenza ambientale viene affrontata concretamente anche dalle istituzioni e a muovere le fila è stata Virginia Raggi e il comune di Roma. Gettando negli appositi dispositivi (per adesso piazzati solamente nelle stazioni della metropolitana di Cipro e San Giovanni, perché il progetto è in via sperimentale) 30 bottiglie di plastica si ottiene un biglietto Atac per viaggiare sui mezzi pubblici della capitale.

Il progetto portato avanti dall’azienda pubblica dei trasporti capitolini si chiama ‘+ ricicli + viaggi’ e consentirà di avere vantaggi negli spostamenti all’interno della città attraverso metropolitane, tram, autobus e filobus. Basterà gettare 30 bottiglie pet negli appositi dispositivi ‘mangia-plastica’ posti, per il momento, nelle stazioni della metro Cipro (linea A), a San Giovanni (interconnessione tra linea A e C) e Piramide (metro B), per ricevere un bit omaggio (quello da 100 minuti) nell’ambito del servizio B+, attraverso le app My Cicero e Tabnet.

Ogni 30 bottiglie riciclate un biglietto Atac

«Siamo qui per presentarvi una vera e propria innovazione: siamo la prima Capitale europea a sperimentare una macchina che mangia le bottigliette di plastica ed emette un credito che si va a caricare all’interno del cellulare – ha detto Virginia Raggi partecipando alla presentazione della campagna di Atac ‘+Ricicli + Viaggi’ questa mattina davanti ai dispositivi installati alla stazione San Giovanni -. È una rivoluzione che ci aiuta in tanti sensi. Facciamo vedere come l’economia circolare sia facile da fare sia incentivando il conferimento corretto della plastica che in un modo diverso di pagare i biglietti».

Il primo passo verso l’economia circolare

E il progetto lanciato da Atac, su modello turco, (i dettagli sono sul sito dell’azienda di trasporti) è proprio quello basato sul’economia circolare che vede il riciclo di materiali – in questo caso la plastica – come mezzo per coinvolgere anche i cittadini in una gestione razionale dei rifiuti. Un percorso virtuoso che porta a ottenere come premio un viaggio gratis sui mezzi pubblici della capitale. Un primo passo, nonostante la situazione, non sia delle migliori, ma molto importante per richiamare l’attenzione sul tema dell’emergenza climatica.

(foto di copertina da profilo Facebook di Enrico Stefàno)