L’impegno di Facebook dentro e fuori dal web per contrastare il cambiamento climatico

Facebook è in lotta contro il cambiamento climatico e anche per questo Earth Day 2021 ha messo in piedi una serie di iniziative

L’Earth Day 2021 si avvicina (giovedì 22 aprile) e Facebook, oltre a evidenziare i traguardi che ha raggiunto in termini di sostenibilità delle sue attività, ha annunciato quali saranno le iniziative di quest’anno sulle sue piattaforme. Iniziative che includeranno non solo il primo social di Zuckerberg ma anche WhatsaApp e Instagram e che andranno avanti durante tutta la prossima settimana. Il contributo di Facebook Earth Day 2021 a sostegno dell’ambiente è evidente dai numeri fuori dal web: negli ultimi dieci anni FB ha ridotto il proprio impatto ambientale arrivando, nel 2020, a sostenere tutte le proprie attività grazie ad energie 100% rinnovabili. Inoltre negli ultimi tre anni l’azienda è riuscita a ridurre del 93% le sue emissioni di gas serra, superando gli obiettivi che si era prefissata, e attualmente è tra i principali acquirenti aziendali di energie rinnovabili.

L’84% degli italiani vuole il climate change in cima alla lista dell’agenda politica

Tra le attività che Facebook ha condotto per aumentare l’awarness sul cambiamento climatico c’è un sondaggio in più di trenta paesi – in collaborazione con lo Yale Program on Climate Change Communication – che evidenzia come più di tre quarti degli intervistati credono che il cambiamento climatico stia avvenendo (seppure solo una parte minore riconosca questo problema come direttamente legato all’uomo).

Quello che emerge chiaramente è che non se ne parla abbastanza: più di 6 persone su 10, infatti, hanno affermato di voler avere più informazioni in merito. La maggior parte degli intervistati ritiene che il cambiamento climatico debba essere una priorità dei governi (in Italia lo pensa l’84% degli intervistati). In Australi e Regno Unito più del 70% degli intervistati ha affermato che il proprio governo dovrebbe impegnarsi maggiormente per risolvere il problema e solo 4 utenti Facebook su 10 in Egitto e Arabia Saudita pensano che il governo faccia abbastanza.

Le iniziative Facebook Earth Day 2021

Lo scopo di Facebook è presentare alle persone contenuti creativi e credibili. Da qui si potrebbe partire per stimolare la gente ad approfondire il tema motivandola a fare la propria parte. Nel nostro paese sono più di un milione le persone iscritte ad almeno uno dei 12 mila gruppo Facebook sull’ambiente e quest’anno per tutta la settimana dell’Earth Day 2021 l’azienda promuoverà sulle proprie piattaforme una serie di contenuti per spingere le persona ad agire.

Ci saranno nuove funzioni per le chat su Messenger (360 nuovi sfondi, temi e adesivi), un pacchetto di adesivi su WhatsApp “Stand up for Earth” a sottolineare l’importanza del riciclo e la riduzione di consumi di elettricità e acqua, un hashtag specifico (#RestoreOurEarthChallenge) per invitare le persone a postare le loro azioni per contrastare il cambiamento climatico e tutta una serie di risorse informative e autorevoli sul tema veicolate tramite gli account @Instagram, @Creators, @InstagramforBusiness e @Shop.