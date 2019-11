“Cogito interrotto”: così Fusaro attacca le “Sardine” e lo Ius Soli

Contrapporsi per esistere. Sembra essere questo il motto del professor Diego Fusaro che, dopo aver lanciato Vox Italia, nuovo movimento sovranista caratterizzato da “valori di destra e idee di sinistra”, non perde davvero un’occasione per posizionarsi sull’avvenimento del giorno e propinarci la sua verità.

E il bersaglio sono questa volta le “Sardine”, il movimento di protesta contro Salvini e la Lega, nato dall’iniziativa di quattro amici bolognesi che, in breve è arrivato a convogliare in piazza ben 10mila persone. Per “il professore” l’ennesima espressione del “cogito interrotto” delle nuove generazioni.

Quercia, Margherita, Ulivo, Arcobaleno e Sardine. La natura ridicola della sinistra postmoderna traditrice di Marx, dei lavoratori e della gloriosa falce e martello emerge dai simboli in cui si identifica. — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) November 18, 2019

Se ci si contrappone a Matteo Salvini, e indirettamente a misure quali: Flat Tax, decreti sicurezza, gogne mediatiche social, propaganda nazionalista e velatamente xenofoba, si è quindi automaticamente parte del perfido “turbomondialismo” che annulla, in maniera orwelliana, le volontà coscienti, fino a farci scordare la bontà delle mire del “Capitano” e dei sovranisti nostrani. Ma non basta. Il bersaglio, assai poco gramsciano, del professor Fusaro è il cosidetto “Ius Soli”, ovvero il riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i bambini che sono nati nel nostro Paese.

Ilva, Mes, massacro dei ceti medi e delle classi lavoratrici, disoccupazione: ma le sinistre fucsia scelgono di puntare tutto sullo ius soli. Tradendo ancora una volta Gramsci, il popolo, i lavoratori e la patria. Utili idioti al servigio della classe dominante. — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) November 18, 2019

Ancora una volta l’arma è quella preferita dai sovranisti, ovvero “il Benaltrismo”, tecnica ormai collaudata per eludere l’argomentazione razionale e contrapporre diritti che spesso sono complementari. Alla lotta di classe marxiana e gramsciana, sembra sostituirsi così sempre ironicamente (ma nemmeno troppo) la lotta del “tutti contro tutti” che piace tanto alle nuove destre. In un mondo di risorse limitate (Da chi? Sarebbe interessante ottenere una risposta in tal senso) la contrapposizione è sempre giocato sul “basso”, mai sull’alto e a pagare il prezzo per i penultimi, sono questa volta gli ultimi. Non sappiamo cosa penserebbe Antonio Gramsci (che Fusaro cita continuamente) se gli raccontassimo che, la cittadinanza data a un minore straniero, parte di quegli “ultimi” al quale il filosofo sardo ha dedicato la sua vita, limita la libertà di un ragazzo italiano. O che, a più di 80 anni dalla sua morte, qualcuno giustifica tutto questo (anche) con il suo pensiero. Per tutto il resto c’è il feed twitter del professor Diego Fusaro.