L’emittente televisiva CNN licenzia tre dipendenti perché senza vaccino

La CNN è un’emittente televisiva statunitense visibile via cavo in America centro settentrionale e via satellite in tutto il resto del mondo. La notizia del giorno è che la CNN licenzia tre dipendenti perché recatisi sul posto di lavoro senza essere vaccinati.

LEGGI ANCHE > Tutti i dipendenti del Washington Post dovranno vaccinarsi entro metà settembre

CNN licenzia dipendenti

Come segnala Adnkronos, la scelta di licenziare dei dipendenti è stata attuata nel quartier generale dell’emittente a New York, dopo che i tre soggetti si sono recati a lavoro senza essere stati vaccinati contro il Covid-19. Sulla vicenda si è espresso l’amministratore delegato dell’azienda Jeff Zucker, che ha dichiarato di essere intransigente nei confronti delle regole da rispettare per prevenire il contagio da Coronavirus, tra cui vaccinarsi.

In un documento fatto circolare da Los Angeles Times, Zucker ha detto che la settimana scorsa sono stati informati della presenza in sede di tre dipendenti non immunizzati che, conseguentemente, sono stati sollevati dai loro incarichi. E ha poi aggiunto: «Lasciatemi essere chiaro. Abbiamo una politica della tolleranza zero su questo. Dovete essere vaccinati per entrare in ufficio. E dovete essere vaccinati per poter lavorare sul campo, con altri dipendenti, anche se non entrate in sede».

Quindi, chiariamo, l’obbligo vaccinale da parte dell’azienda è previsto per quei dipendenti immunizzati che – su base volontaria – hanno deciso di tornare a lavorare in presenza. Verso queste persone la CNN esprime la fiducia totale, poiché non viene loro chiesta nessuna certificazione di avvenuta vaccinazione.

Vuoi tornare a lavorare sul campo? Allora, se sei vaccinato, puoi farlo e non ho bisogno che me lo attesti in qualche modo. Però, se vengo a sapere – per vie traverse – che ti sei recato a lavoro, nonostante tu non sia vaccinato, allora ti licenzio. In sintesi, questa è la storia che ha reso protagonisti i tre dipendenti licenziati dalla CNN a New York.