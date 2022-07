La Cina sta rovinando la festa dei videogiochi

Le autorità di regolamentazione in Cina stanno rovinando la festa dei videogiochi del paese. Le entrate del settore sono diminuite dell’1,8% su base annua a 22 miliardi di dollari nei sei mesi fino a giugno, secondo i dati ufficiali, il primo calo in assoluto. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters.



Questo è probabilmente temporaneo, dato che le nuove approvazioni di giochi stanno gradualmente riprendendo. Tuttavia, la stretta sorveglianza in tutto il settore, guidata dalle preoccupazioni per la dipendenza online e la miopia, continuerà a frenare la crescita. La contrazione sottolinea il tributo che l’assalto normativo di Pechino ha avuto sul settore. Oltre a un blocco delle approvazioni durato mesi, sono entrate in vigore le restrizioni su quanto tempo e denaro i giovani possono spendere per i giochi. La popolazione dei giocatori in quello che un tempo era il mercato più grande del mondo è in calo, secondo le stime ufficiali. Il tracker del settore Newzoo stima che la spesa per i giochi negli Stati Uniti supererà i 50,2 miliardi di dollari della Cina quest’anno. Giganti come Tencent (0700.HK) da 410 miliardi di dollari hanno titoli esistenti su cui fare affidamento, oltre a mercati internazionali come il sud-est asiatico. Tuttavia, gli analisti di China Renaissance prevedono una crescita complessiva annua dei ricavi dei videogiochi dell’azienda solo del 6% nei prossimi due anni. La festa è finita.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]