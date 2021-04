Chiara Ferragni fa le scarpe alla Borsa italiana

La mossa è strategica dal punto di vista commerciale, ma gli effetti sono già visibili a Piazza Affari. L’annuncio a sorpresa dell’ingresso di Chiara Ferragni nel consiglio di amministratore di Tod’s ha già avuto i primi effetti sulla Borsa italiana. In poche ore, infatti, il titolo dell’azienda marchigiana di Diego della Valle è cresciuto esponenzialmente andando a toccare (valore registrato a pochi minuti dalle 13 di oggi, venerdì 9 aprile) quasi il +10%. Chiara Ferragni Tod’s è un matrimonio che sembra già funzionare.

LEGGI ANCHE > Chiara Ferragni, la Lombardia e il vaccino “ad influencer” alla nonna di Fedez

«Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni, il gruppo Tod’s nomina Chiara Ferragni membro del consiglio di amministrazione – si legge nella nota diffusa dall’azienda marchigiana -. Siamo certi che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all’esperienza dei membri del Cda, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato». Un ingresso nel consiglio di amministrazione che dà un nuovo sfogo e spunto commerciale all’azienda che, inevitabilmente, trarrà un grande beneficio – soprattutto in riferimento al mercato più “giovane” – per le vendite del futuro.

«Ringrazio Diego Della Valle per la fiducia e il rispetto che ha nei miei confronti come donna e manager – ha commentato Chiara Ferragni nell’annuncio del suo ingresso nel consiglio di amministrazione dell’azienda ddi Diego Della valle -. Unirmi al gruppo Tod’s significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell’Italia nel mondo».

Chiara Ferragni Tod’s, il picco del titolo a Piazza Affari dopo l’annuncio

Influencer di tendenza, ma anche di titoli in Borsa. Poche ore dopo l’annuncio, a Piazza Affari si registra un picco nelle contrattazione delle azioni del titolo di Tod’s. Al momento in cui stiamo scrivendo questo articolo (pochi minuti prima delle 13), il valore delle azioni è cresciuto quasi del 10%, come riporta il sito della Borsa Italiana.

Insomma, l’effetto Ferragni – in attesa di un riverbero dal punto di vista commerciale – si vede già sulla Borsa di Milano.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Chiara Ferragni)