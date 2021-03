Campagna sui vaccini, governo Draghi punta su Totti e Vezzali. Conte scelse i Ferragnez

Prima una grande scritta: “Mi vaccino perché…” poi il volto di un campione. È il cuore della campagna di comunicazione che ha in mente il Governo Draghi. L’idea è coinvolgere campioni come Francesco Totti e Valentina Vezzali, ma anche personalità del mondo della cultura, del cinema, della musica e dell’informazione. È quanto scrive il quotidiano ‘La Repubblica’ sostenendo che l’obiettivo è “sfumare le angosce degli ultimi giorni e ammortizzare l’effetto nefasto della sospensione temporanea del vaccino di AstraZeneca contro il Covid-19”. Sempre secondo il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, “nei prossimi giorni Palazzo Chigi cercherà di pianificare la campagna che ha in mente. Innanzitutto raccogliendo l’adesione formale dei big, tutti ad altissima ‘popolarità’. Poi coinvolgendo le principali testate radio-televisive del Paese, così come i quotidiani e i siti d’informazione”. L’obiettivo è mobilitare, tra gli altri, Rai, Mediaset, La7, Sky e i giornali.

Francesco Totti, storico ex capitano della Roma, si è ritirato dal calcio giocato il 28 maggio 2017, quando ha disputato la sua ultima partita ufficiale con la maglia giallorossa contro il Genoa in uno Stadio Olimpico gremito. Valentina Vezzali è invece un’ex schermitrice e politica italiana. Il 16 marzo 2021 è stata nominata dal governo Draghi sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport.

Per sensibilizzare soprattutto i più giovani all’utilizzo della mascherina e per prendere parte alla campagna di vaccinazione contro il Covid, l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiese aiuti a Fedez e a Chiara Ferragni, i Ferragnez. Fu però un flop: soprattutto sui social network, furono moltissimi gli utenti che criticarono la scelta dell’ex premier e la campagna di vaccinazione stentò a decollare.

“Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio Conte che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie: se queste stories, anche in piccolissima parte, riusciranno a essere utili, io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, a utilizzare la mascherina”, ha detto Fedez in una storia pubblicata su Instagram.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]