L’emoticon su Twitter tradisce la Casellati che posta la bandiera dell’Irlanda

La fretta di partecipare all’esultanza nazionale ha portato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati a rendersi protagonista di un piccolo pasticcio sui social network. Il suo staff di comunicazione voleva senza dubbio mostrare la gioia della presidente del Senato per la vittoria ai tempi supplementari dell’Italia contro l’Austria. Per questo, nel cuore della notte, dopo la fine della partita, è stato pubblicato un tweet con una foto in cui si vede la Casellati mostrare orgogliosa una maglia azzurra. Il testo del tweet è stato: «Grazie ragazzi, grazie Italia: andiamo avanti!», il tutto corredato da una emoticon della bandiera tricolore. Il problema è che la Casellati ha scelto quello sbagliato, proponendo alla vasta platea dei suoi followers il vessillo dell’Irlanda (verde, bianco e arancione). Confusione cromatica.

Casellati Irlanda, l’errore su Twitter

Dopo oltre 30 minuti dal tweet, diverse persone hanno fatto notare che la Casellati aveva sbagliato bandiera. Lo staff della comunicazione della presidente del Senato è corso prontamente ai ripari, modificando il tweet che, adesso, risulta essere questo:

Le risposte dei followers su Twitter

Si sa, però, che i social network sono impietosi e non perdonano. Così, tra i commenti, è un vero e proprio tripudio di bandiere dell’Irlanda e di riferimenti al suo precedente tweet. Un utente ha anche pensato bene di mostrare tutte le possibili bandiere tricolori cromaticamente simili a quella dell’Italia (probabilmente per prevenire eventuali e futuri errori): dal vessillo della Costa d’Avorio, a quello del Messico, passando per quelli di Ungheria, Tagikistan, Bulgaria, Iran e India.