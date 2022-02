La Carta Giovani Nazionale è disponibile sull’app Io per chi ha tra i 18 e i 35 anni

Una card in formato digitale per tutti i giovani che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il progetto della Carta Nazionale Giovani ha già attirato l’attenzione di tantissime persone che hanno subito approfittato dell’iniziativa. Una serie di sconti e agevolazioni, ma anche iniziative di lavoro e tirocinio (oltre a corsi di formazione) con convenzioni dedicati a quella fascia di popolazione in età post-scolare e universitaria, o anche chi si sta affacciando (o lo ha già fatto) al mondo del lavoro.

LEGGI ANCHE > Media italiani che trasmettono immagini di vecchi conflitti e videogame parlando della guerra in Ucraina

Come si legge sul sito ufficiale dell’iniziativa, Giovani2030, la card digitale nasce da un progetto fortemente sostenuto da Palazzo Chigi per consentire a coloro i quali rientrano nei requisiti anagrafici di poter usufruire di agevolazioni e sconti per acquisti di vario genere: «La Carta Giovani Nazionale è una iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Una carta virtuale all’interno della quale i ragazzi e le ragazze possono acquistare beni e fruire di servizi e opportunità, beneficiando di agevolazioni e percorsi dedicati da parte delle aziende pubbliche e private che sono partner del progetto».

Come e dove scaricarla

La possono richiedere tutti i cittadini residenti in Italia che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Per poter aderire a questa iniziativa è necessario utilizzare l’App Io. Una volta effettuato l’accesso (l’applicazione è disponibile per tutti i dispositivi iOS o Android) con Spid o CIE, l’utente potrà richiedere l’iscrizione all’interno della sezione “Servizi”.

Una volta richiesta la Carta – rilasciata, ovviamente, solo se si rispettano i requisiti anagrafici della persona iscritta all’app IO -, si arriva alla pagina che, di fatto, mostra la propria card virtuale con nome, cognome, stato della Carta Nazionale Giovani (attiva o non attiva), data di attivazione e data di scadenza (il compimento del proprio 36esimo anno di età). Il tutto finirà nella sezione “portafoglio” dell’app, per poterla utilizzare quando necessario.

E da lì, premendo sul tasto “Scopri le agevolazioni“, l’utente sarà in grado di visualizzare tutti gli sconti a disposizioni.

Carta Giovani Nazionale, cos’è e quali sono gli sconti

Le “convenzioni” sono suddivise in 10 categorie (oltre a quel “tutti gli operatori” all’interno della quale si può spaziare in lungo e largo, senza compartizione per sezione): dalla Casa (dove sono inserite anche agevolazioni con aziende per l’energia elettrica e il gas) alla Cultura e il Tempo Libero, passando per Istruzione e Formazione, Lavoro e Tirocini, Mobilità Sostenibile, Salute e Benessere, Servizi Bancari e Finanziari, Sport, Telefonia e Internet, Viaggi e Trasporti. Non solo scontistica di vario genere, ma anche opportunità formative e di crescita nel mondo del lavoro.