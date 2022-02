Vanity Fair si è vista censurare da Instagram la copertina con Mahmood e Blanco nudi

Nudo con i brividi. Ovviamente, il nudo è artistico, ma i brividi sono veri. Instagram ha censurato la copertina di Vanity Fair Italia che aveva scelto di esibire i due vincitori del Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco, nudi, con le mani a coprirsi il pube. Un nudo nemmeno integrale che, tuttavia, deve aver violato in qualche modo le regole della community del social network che, immediatamente dopo la condivisione di Mahmood, ha deciso di intervenire rimuovendo l’immagine. Un gesto che Vanity Fair non ha – chiaramente – accettato e che, purtroppo, non è nuovo nel panorama delle policies di moderazione di Instagram. Vi abbiamo riferito, qualche giorno fa, di quanto accaduto al vignettista de L’Espresso Mauro Biani, non abbiamo mancato di riportarvi quanto successo a una fotografia di Madonna qualche tempo prima, in cui la cantante mostrava un capezzolo. Ecco: Instagram non sembra imparare dai suoi errori.

LEGGI ANCHE > Mauro Biani: «Instagram ha rimosso la mia striscia su Draghi per incitamento all’odio»

Instagram censura Vanity Fair e la copertina con Mahmood e Blanco nudi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia)

La sintesi della risposta di Vanity Fair all’azione di Instagram sta tutta in questo passaggio affidato a Mario Manca: «Il nudo non è solo un’espressione volgare del corpo, ma anche un mezzo capace di veicolare un messaggio importante come, nel caso della nostra copertina con Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo, candidati per l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 e icone per milioni di giovani, la libertà di spogliarsi dalle etichette e vivere liberi, rinfrancati, appagati».

Tuttavia, qualche ora dopo, è arrivata anche la replica del social network, che ha spiegato la sua posizione con una formula – in verità – non nuova. «Sappiamo – scrive Instagram – che l’immagine della cover di Vanity Fair è stata accidentalmente rimossa da alcuni account Instagram. Sebbene i nostri Standard della Community non ammettano nudità, quest’immagine non è in violazione delle regole e per questo è nuovamente disponibile su Instagram. Siamo davvero dispiaciuti per l’inconveniente che abbiamo causato». La rimozione, dunque, sarebbe avvenuta accidentalmente. E questa stessa risposta lascia ampi margini per comprendere quanto possano essere approssimative le regole di moderazione. Al momento, comunque, la copertina è nuovamente presente sulle pagine Instagram.