La Lega usa il meme con Carlo Conti tra gli stereotipi degli anti-razzisti

La deriva della politica sui social è rappresentata dai partiti che, come accade sempre più spesso, parlano per meme. L’ultimo caso riguarda il profilo Twitter ufficiale della Lega Salvini Premier che, per condannare alcune prese di posizione e proteste da parte del mondo che lotta contro il razzismo, ha deciso di fare ironia proponendo uno ‘Stop al razzismo starter pack». Tra le immagini utilizzata c’è quella dei dolci Moretti – tolti dagli scaffali dei supermercati svizzere Migros -, quella della Birra Moretti, quella di Calimero (al centro di una bufala) e, alla fine arriva la fotografia di Carlo Conti.

La politica, dunque, si è definitivamente piegata ai meme social diventando megafono di tutte quelle brutture (anche se, a volte, ci sono lati positivi) che circolano in rete. Non è la prima volta, infatti, che il conduttore Rai Carlo Conti viene tirato in ballo per il colore della sua pelle, quasi sempre abbronzata. E adesso anche la Lega di Matteo Salvini ha deciso di entrare a far parte di quel triste teatrino.

++ STOP AL RAZZISMO STARTER PACK! ++ pic.twitter.com/WSDCPmj6jA — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) June 11, 2020

Carlo Conti nel meme della Lega contro gli anti-razzisti

E i commenti non sono mancati. In tanti hanno invitato la Lega Salvini Premier a vergognarsi per quanto pubblicato. Altri, invece, hanno risposto ripagando il Carroccio con la stessa moneta del meme ‘starter pack’. Quel post, infatti, ha ottenuto molti più pareri avversi che favorevoli.

Le proteste contro il razzismo

A volte sono state fatte richieste esagerate, ma sempre mirate a scoprire un nervo fatto di stereotipi che hanno avuto riverbero anche sul mercato commerciale. Si tratta di un argomento serio che può essere anche criticato, ma sempre nel rispetto di tutti. E, invece, anche questa volta la Lega ha deciso di sedersi sulla sponda sbagliata del fiume nella lotta contro il razzismo dove servirebbero più fatti e meno parole. E, soprattutto, meno meme. I social dovrebbero essere lasciati ai cittadini.