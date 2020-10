Trump dice no al dibattito online, salta il confronto con Biden

Cancellato il dibattito Usa di giovedì tra Donald Tump e Joe Biden. Il presidente infatti ha rifiutato la proposta della commissione che organizza i dibattiti presidenziali di svolgere il confronto online a causa della positività al Covid dell’inquilino della Casa Bianca.

Cancellato il dibattito Usa tra i candidati

A riportare la notizia che è stato cancellato il dibattito Usa tra Trump e Biden, è stato il Wall Street Journal, citando alcune fonti della commissione, che aveva deciso di cambiare il format del duello optando per un confronto online a causa della positività del presidente. E proprio Trump si è opposto e ha annunciato che non avrebbe partecipato al dibattito virtuale, definendo la formula una “perdita di tempo” e lamentandosi che col format online avrebbero potuto togliergli il volume, impedendogli di interrompere l’ex vice di Barack Obama. Non a caso Trump ha preso di mira quello che avrebbe dovuto essere il conduttore del dibattito, il giornalista di C-Span, Steve Scully, che a questo punto non sarà all’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts di Miami.

.@SteveScully, the Never Trumper next debate moderator, got caught cold. Pulled out the old, “I’ve been hacked”, line. That never works. His bosses are furious at him as he’s lost all credibility! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020

Cancellato il dibattito Usa, le proteste di Trump

Prima della notizia che era stato cancellato il dibattito Usa, Trump si era lamentato dicendo di non volere “sprecare” il suo tempo e ribadendo: “Non sono contagioso, sto benissimo”. In realtà Trump, che avrebbe bisogno dei dibattiti per tentare di recuperare il distacco crescente nei sondaggi, aveva proposto di spostare le date al 22 e 29 ottobre, accusando la commissione di “proteggere Joe Biden”. E così il suo staff è arrivato a proporre un dibattito “senza che la commissione” anche se, al momento, resta in programma il dibattito del 22 ottobre a Nashville. Chi ha preso la palla al balzo è Joe Biden, che ha già pronta per la sera del 15 ottobre una town hall su ABC moderata da George Stephanopoulos, e che ha definito “vergognoso” il rifiuto di Trump “all’unico dibattito in cui erano gli elettori a fare le domande” e sottolineando che il presidente “non se la sente di rispondere agli elettori”.