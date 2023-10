Quali sono le differenze tra un canale WhatsApp e un canale Telegram

I canali Whatsapp sono arrivati in Italia a metà settembre 2023 mettendo a disposizione degli utenti, di fatti, una possibilità – quella di creare canali – che fino ad ora è stata appannaggio di Telegram. Il copione ormai lo conosciamo bene: i social e le piattaforme di messaggistica stanno sempre più uniformandosi tra loro nella gara piglia tutto che vede nella concorrenza spietata la ragione di uniformazione dei servizi offerti. Quali sono le differenze – se ce ne sono, in effetti – tra i canali Telegram e i nuovi canali offerti dall’azienda di Zuckerberg su Whatsapp?

Capiamo, innanzitutto, come si qualificano i nuovi canali Whatsapp: ci troviamo di fronte all’opportunità – per utenti e aziende che li aprono – di comunicare in maniera diretta con le persone come se fosse una sorta di newsletter privata che arriva su Whatsapp invece che all’indirizzo mail. Molta attenzione viene posta – come si legge anche nelle istruzioni che Whatsapp fornisce quando si accede alla nuova funzionalità – sulla privacy degli utenti. Tra le altre cose, agli altri utenti iscritti a un canale non viene data la possibilità di vedere che siete iscritti a quello stesso canale. Anche i dettagli di Whatsapp (compreso il numero) saranno celati agli altri iscritti e agli admin dei canali. Gli admin potranno vederli solamente se vi avranno già memorizzati in rubrica.

LEGGI ANCHE >>> Come si apre un canale Whatsapp e chi ha scelto di farlo in Italia

Canale Whatsapp vs canale Telegram: quali sono le differenze?

Come dicevamo all’inizio dell’articolo, Whatsapp ha scelto di percorrere una strada già battuta da Telegram in precedenza offrendo però maggiore sicurezza in termini di privacy poiché tutte le possibilità che ci sono quando si va a creare un canale Telegram – che, se lo si imposta in quel modo, permette di vedere gli altri partecipanti e i loro dati – nell’opzione canale della chat di Meta non viene fornita.

A differenza di Telegram, quindi, le informazioni relative ai partecipanti del canale non possono mai essere visibili agli altri membri – siano essi gli altri utenti o gli admin -. Su Whatsapp, inoltre, sono fornire diverse categorie che permettono di trovare i canali da seguire filtrandoli già per “Più attivi”, “Popolari”, Nuovi” sulla base del Paese nel quale ci si trova. Nei canali Whatsapp, inoltre, non è possibile commentare o pubblicare contenuti ma si può solo aggiungere reaction al contenuto pubblicato dall’admin del canale e inoltrare quel messaggio a un’altra conversazione.