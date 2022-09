La campagna di trolling degli utenti di estrema destra per intasare le linee del Trevor Project

Martedì scorso, una campagna di trolling orchestrata dagli utenti del forum di estrema destra chiamato “/pol/” e accessibile dal sito 4chan ha “invaso” il servizio di supporto anti-suicidio del Trevor Project che opera via telefono, sms e chat online negli Stati Uniti e rivolta alla comunità LGBTQ. “/pol/” è l’abbreviazione di “Politically Incorrect”.

Kevin Wong, un portavoce del Trevor Project, ha detto a BuzzFeed News che le false richieste di aiuto e altri messaggi degli utenti del forum”/pol/” hanno avuto un impatto notevole sui tempi di attesa per le persone che avevano veramente bisogno di assistenza. «Hanno inondato i nostri servizi di crisi, i servizi di crisi che sono pensati per i giovani LGBTQ per connettersi con un consulente qualificato in modo che possano parlare con lor e ottenere supporto nelle cose che stanno trovando difficili» ha detto Wong. Il portavoce ha detto anche che il servizio di supporto ha dovuto mettere un banner in cui informava gli utenti del fatto che i tempi d’attesa sarebbero potuti essere più lunghi.

La campagna lanciata su 4chan e segnalata su Twitter da Alex Kaplan aveva come obiettivo proprio di impossibilitare le persone ad accedere alla chat così da spingerli al suicidio. Wong ha commentato così l’accaduto: «È spaventoso, questa è la parola che userei, che qualcuno voglia impedire ad altri di trovare servizi per impedire loro di tentare il suicidio». Gli utenti di 4chan sono stati guidati dagli organizzatori sul da farsi e sul sito sono comparsi anche insulti nei confronti dello staff del Trevor Project.

Users on far-right message board 4chan “/pol/” tried to clog up The Trevor Project’s hotline for LGBTQ+ youth considering self-harm with fake cases to prevent people from accessing the hotline. Users posted images of their conversations & claimed were able to clog up the hotline. pic.twitter.com/ayiJavw8vA

— Alex Kaplan (@AlKapDC) August 30, 2022