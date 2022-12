“Finalmente un po’ di privacy”, la nuova campagna di sensibilizzazione del Garante della privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) ha lanciato una campagna di comunicazione istituzionale intitolata Finalmente un po’ di privacy. L’obiettivo è quello di diffondere il valore dei dati personali e l’importanza di proteggerli, di mettere in guardia dai rischi di un uso improprio dei dati e indicare tutte le forme di tutela anche attraverso la narrazione del lavoro dell’Autorità. La campagna comprende alcuni messaggi pubblicitari e informativi che saranno diffusi attraverso la radio e la televisione: andranno in onda a partire dal 20 dicembre sulle reti della RAI per un periodo che coprirà anche i primi mesi del prossimo anno. Nella campagna di comunicazione il Garante della privacy è impersonato da un attore che interviene in diverse situazioni quotidiane aiutando le persone che riscontrano difficoltà nella tutela della propria privacy e dei propri dati personali. I temi affrontati sono molti: l’utilizzo delle applicazioni, le frodi digitali come il phishing, il cyberbullismo, il revenge porn, il telemarketing selvaggio, gli assistenti digitali, la tutela dei dati sanitari e il corretto utilizzo e tutela delle password. Uno degli slogan della campagna è: «Se proteggi i tuoi dati proteggi te stesso». La campagna di comunicazione è finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il fondo a vantaggio dei consumatori, come si legge sul sito Web ufficiale del GPDP.

Finalmente un po’ di privacy: la campagna del GPDP non solo in radio e televisione

I messaggi pubblicitari e informativi che andranno in onda in radio e in televisione non sono l’unico mezzo di cui si servirà il GPDP per sensibilizzare le persone riguardo l’importanza di tutelare i propri dati personali. Negli aeroporti di Torino Caselle, Milano Linate, Napoli Capodichino ci saranno delle affissioni digitali e le stesse saranno esposte a titolo gratuito da Ferrovie dello Stato Italiane anche su alcuni treni regionali e su quelli dell’alta velocità. I contenuti della campagna saranno pubblicati insieme a notizie e approfondimenti sui profili social del GPDP.