Twitter rimuoverà i tweet che condividono la posizione di terze persone

L’annuncio rientra nell’ambito di quelle operazioni, portate avanti da Twitter, per garantire una maggiore sicurezza dell’esperienza di utilizzo della piattaforma. Il social network di proprietà di Elon Musk, d’ora in avanti, rimuoverà tutti quei tweet che segnalano la posizione di qualcun altro. In questo modo, secondo il team di Twitter, si ridurranno i rischi personali degli utenti: condividere la posizione su Twitter, infatti, può incentivare la violenza fisica offline nei confronti dell’utente oggetto della segnalazione stessa.

Condividere la posizione su Twitter, le nuove policies

We’ve updated our Private Information policy to prohibit sharing someone else’s live location in most cases. Here’s what changed and why. 🧵 — Twitter Safety (@TwitterSafety) December 14, 2022

In un thread, il team della sicurezza di Twitter ha determinato le azioni che porterà avanti per garantire la tutela della posizione degli utenti, quando questi non operino in un contesto pubblico. Il quadro normativo di riferimento è quello determinato da Twitter già nell’aprile 2022: «Non è consentito – specificava il team di sicurezza già qualche mese fa – pubblicare né postare informazioni private di altre persone senza la loro espressa autorizzazione e il loro permesso esplicito. È inoltre vietato minacciare di divulgare informazioni private o incentivare altri a farlo».

In questa cornice si inserisce la policy di Twitter sulla posizione di terze persone: «Quando qualcuno condivide la posizione live di un individuo su Twitter – scrive il team Safety -, aumenta il rischio di danni fisici nei suoi confronti. D’ora in poi, rimuoveremo i Tweet che condividono queste informazioni e gli account che si applicano per condividere la posizione dal vivo di qualcun altro verranno sospesi». Non ci sarà nessun problema, invece, se è l’utente stesso a decidere di condividere la sua posizione o se, in presenza di un evento pubblico, altre persone indicheranno la presenza di quel determinato utente all’evento in questione. Sono esclusi dalla moderazione anche i tweet che condividono la posizione “storica” o tradizionale di un altro utente: ad esempio, se è una informazione nota che un personaggio pubblico vive in una determinata città, l’utente che riporterà questo dato in un suo tweet non subirà conseguenze.