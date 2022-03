BuzzFeed News sta per chiudere?

BuzzFeed News a rischio chiusura. Gli investitori di BuzzFeed avrebbero spinto Jonah Peretti, CEO dell’azienda americana di media, notizie e intrattenimento su Internet con un focus sui media digitali, a chiudere l’intera redazione. Perché? Secondo alcune fonti, BuzzFeed starebbe riducendo la sua testata giornalistica in perdita e ciò desta profonda preoccupazione negli azionisti che hanno investito nell’azienda di social media.

Leggi anche > Il discorso di Sara Cunial etichettato come disinformazione da Facebook e segnalato da BuzzFeed

BuzzFeed News a rischio chiusura: che cosa sta accadendo alla divisione della società che si occupa di news

Il caporedattore di BuzzFeed News si sarebbe dimesso poiché BuzzFeed starebbe licenziando molto personale (secondo il sito The Information i tagli ammonterebbero all’1,7% dell’organico totale della società) e prevedendo perdite fino a $ 20 milioni in questo trimestre. Mark Schoofs, redattore capo dal 2020, avrebbe comunicato al suo staff che lascerà l’azienda. Dovrebbe sostituirlo Samantha Henig, caporedattrice della strategia della divisione notizie. BuzzFeed starebbe anche effettuando tagli ai suoi team editoriali e video di Complex Networks, società di media con focus sui giovani acquistata lo scorso giugno. Diversi grandi investitori avrebbero esortato Jonah Peretti, fondatore e CEO di BuzzFeed, a chiudere l’intera operazione di notizie. BuzzFeed non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Nella giornata di ieri, le azioni dell’azienda americana hanno registrato un rialzo di oltre il 6% a $ 5,27. Per BuzzFeed News, che fa parte della sua divisione di contenuti, lavorano circa 100 dipendenti, ma la società perderebbe circa $ 10 milioni all’anno, secondo due di questi azionisti che intendono, però, rimanere anonimi.

La società, tuttavia, che ha anche divisioni pubblicitarie e commerciali, dichiara che le sue entrate relative ai contenuti sono aumentate nel 2021 del 9% a 130 milioni di dollari. Un azionista avrebbe dichiarato alla CNBC che la chiusura della redazione potrebbe appesantire il titolo già in difficoltà, aggiungendo fino a $ 300 milioni di capitalizzazione di mercato allo stesso. La società di media digitali è stata quotata in borsa a dicembre scorso, attraverso una fusione con una società di assegni in bianco, definita anche come società di acquisizione per scopi speciali o «SPAC», ma le azioni sono subito scese di quasi il 40% nei primi sette giorni di negoziazione e non si sono più riprese. Le azioni BuzzFeed nel loro primo giorno di negoziazione, infatti, e anche quest’anno, sono scese del 4%.

Secondo Peretti BuzzFeed News sarebbe «buono per il mondo, buono per gli affari e buono per la nostra cultura aziendale». Tra l’altro, la redazione dell’organizzazione, nel tempo, ha vinto vari premi, tra cui un Premio Pulitzer l’anno scorso – per aver denunciato le infrastrutture cinesi perché detenevano centinaia di migliaia di musulmani nella regione dello Xinjiang -, e un George Polk Award. «Questa mattina abbiamo annunciato i piani per accelerare la redditività di BuzzFeed News, compresi i cambi di leadership, l’aggiunta di un gruppo dedicato allo sviluppo del business e una prevista riduzione delle forze», dichiara Peretti martedì scorso, aggiungendo che «daremo la priorità agli investimenti sulla copertura delle più grandi notizie del giorno, cultura e intrattenimento, celebrità e vita su Internet». La notizia di una possibile chiusura della redazione di BuzzFeed arriva quando la società, ieri, ha annunciato i suoi primi guadagni come società per azioni. La società riferisce che i ricavi del quarto trimestre sono cresciuti del 18% grazie alla crescita delle inserzioni pubblicitarie e delle vendite di contenuti. Il problema è quel che ci si aspetta: ovvero che le vendite del primo trimestre caleranno «di una bassa percentuale a una cifra» e che, dunque, la perdita di questo trimestre oscillerà tra $ 15 milioni e $ 20 milioni.

Secondo una persona in stretto contatto con l’azienda, quest’ultima avrebbe offerto acquisizioni volontarie a circa trenta dipendenti. L’acquisizione sarebbe, però, disponibile solo per giornalisti ed editori che si occupano di inchieste, disuguaglianze, politica o scienza e che hanno lavorato per BuzzFeed per oltre un anno. BuzzFeed prevede di presentare la proposta di acquisto alla NewsGuild di New York per quanto riguarda il suo personale statunitense. Peretti sta cercando di rendere fruttuosa la divisione di contenuti per evitare la chiusura della redazione.