La dottoressa, molto seguita su Twitter, che vorrebbe arrivare a Bugliano

Ennesimo tweet del comune che non esiste, ennesima discussione basata sul nulla. Una dottoressa che ha un vasto seguito sui social network – il suo account Twitter ha oltre 40mila followers – ha dato il via a una discussione sempre su Twitter, in cui si evidenzia un tweet del comune di Bugliano sulle vaccinazioni. L’account satirico che va a fare la parodia di un comune del Pisano ha pubblicato una sorta di manifesto in cui informava del numero dei suoi cittadini e, tra questi, di quelli vaccinati. Mancavano all’appello – sempre in questa narrazione fantasiosa – 49 persone. A queste, il finto comune (che – lo ricordiamo – non esiste) si rivolgeva dicendo: «Sappiamo chi siete, sappiamo dove abitate, prima o poi verremo da voi».

Il falso comunicato del comune di Bugliano

La dottoressa in questione, Barbara Balanzoni, ha innescato una discussione molto partecipata su Twitter, che ha portato l’hashtag #Bugliano a entrare nelle tendenze del social network per l’ennesima volta negli ultimi giorni. È capitato decisamente spesso, infatti, che diversi utenti scettici nei confronti delle vaccinazioni anti-covid abbiano preso sin troppo sul serio i comunicati stampa sempre irriverenti di quel comune che esiste soltanto nella realtà virtuale dei social network e non sulle cartine geografiche.

Nella fattispecie, la dottoressa ha affermato: «Magari arriviamo prima noi da voi». L’ampio seguito di cui gode, in ogni caso, ha reso una battuta innocua una vera e propria discussione in trend: sono stati diversi gli utenti di Twitter che le hanno fatto notare che è impossibile arrivare a Bugliano, visto che il comune non esiste. Così come ci sono state diverse persone – che sono state indotte in errore dal tweet – che hanno preso sul serio il comunicato stampa fasullo del comune di Bugliano.

L’ennesimo cortocircuito dei social network: soltanto qualche giorno fa era diventata virale la notizia delle decorazioni natalizie vietate all’interno del fantomatico comune pisano. Anche in quel caso, le discussioni sui social network – che hanno coinvolto utenti di Twitter più o meno famosi – erano state surreali.