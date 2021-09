Non è vero che la FDA ha detto che il vaccino Pfizer stia uccidendo più persone di quante ne salvi

Continuano, imperterrite, a circolare anche su portali italiani – che danno spazio a queste informazioni per avere un pugno di clic in più – delle bufale sull’FDA (la Federal and Drug Administration, che è il corrispettivo statunitense di un organismo come l’EMA a livello europeo o dell’AIFA a livello italiano) che avrebbe detto in una audizione che il vaccino anti-Covid stia uccidendo già persone rispetto al numero di quelle coperte dalla sua prevenzione nei confronti della malattia. Insomma, una affermazione che – basta dare un’occhiata anche ai dati più grossolani che l’Italia ha a disposizione in questo periodo – lascia assolutamente il tempo che trova.

Bufala FDA e vaccino, cosa si sta diffondendo sul web

Alcuni articoli – come ha evidenziato il portale Bufale.net – stanno sostanzialmente riportando una audizione presso la FDA di una persona – Steve Kirsch – che i no-vax indicano come dottore, ma che in realtà è un imprenditore del settore informatico e tecnologico (ma non solo). Nell’ultimo periodo, Steve Kirsch ha avuto un ruolo anche nella diffusione delle teorie relative alle cure domiciliari per il coronavirus, un ambito di discussione che ha creato diverso dibattito anche in Italia (basti vedere quello che è accaduto con alcuni gruppi che utilizzano i social network e che addirittura organizzano eventi in presenza per portare avanti queste teorie che non hanno solide basi scientifiche e che, nella maggior parte dei casi, utilizzano mix di farmaci come risposta all’infezione da coronavirus).

In un video che circola su YouTube, quest’ultimo viene mostrato in audizione alla FDA. Tecnicamente si tratta di un evento esterno, con l’amministrazione che offre degli spazi di confronto a chiunque voglia intervenire. Dunque, quando parla, Steve Kirsch non lo fa né a titolo della FDA, né come persona invitata a un panel interno. Semplicemente lo fa come potrebbe farlo chiunque altro. Qual è la teoria che porta avanti in questo suo intervento?

Perché il VAERS non ha una validità statistica

La teoria è che il vaccino Pfizer abbia ucciso due persone per ogni persona salvata e si basa su alcune pubblicazioni VAERS, il sistema di farmacovigilanza degli Stati Uniti. Quest’ultimo, però – è stato dimostrato diverse volte – contiene pubblicazioni di false segnalazioni (avendo un accesso libero per tutti) che, successivamente, vengono verificate e smentite. Le sole segnalazioni – come in ogni sistema di farmacovigilanza – non dovrebbero mai essere prese in considerazione con veridicità statistica. Tuttavia, è proprio questo il dato di partenza dell’affermazione di Kirsch e il fatto che l’abbia pronunciata nel corso di un evento open dell’FDA non ne aumenta il tasso di attendibilità. E anche se le sue parole hanno una enfasi molto accattivante (l’intenzione dichiarata è stata quella di «far cadere giù il castello di carte del Covid»), in realtà non hanno un supporto scientifico.