Come è esploso il talento di @brin_up sui social network

Chi impiegava il tempo cucinando ricette improvvisate, chi diventando un attento atleta seguendo allenamenti in streaming, il lookdown è stato per l’intera popolazione mondiale punto di svolta e momento di riflessione. Ed è proprio durante questo particolare avvenimento, che Sabrina Conti esplode definitivamente sui social come @brin_up rafforzando passo dopo passo una fanbase sempre attenta e curiosa riguardo i suoi consigli e scelte quotidiane.

Brin_up, alla scoperta del talento che l’ha resa make-up blogger certificata

La passione che lega Sabrina e il make-up però, nasce molto prima. Se volessimo considerare una data precisa, potremmo individuarla nel 2016, anno in cui frequenta un’accademia di trucco professionale che consolida definitivamente il suo percorso. Un percorso ricco di avventure e tutt’altro che lineare, considerando che Sabrina, oltre a essere una Make-up Artist certificata, è stata una modella, una finalista per la carica di Miss Italia, la vincitrice di Miss Muretto, nonché la grintosa mamma di tre bellissime bambine.

D’altra parte la famiglia è il suo bene più prezioso, luogo di riparo e fonte di affetto quotidiano. Ed è proprio questo che ha spinto Sabrina a voler ricreare anche sul suo profilo, una community sincera che sappia affidarsi alle sue mani esperte. Il make-up è prendersi cura di sé, valorizzarsi all’esterno affinché si possa risplendere anche all’interno e le vesti che Sabrina indossa sono quelle di una confidente, aiutante e amica che, in ogni singolo contenuto, consiglia e aiuta i suoi followers a prendersi cura di sé.

Il suo punto di forza è proprio la sua schiettezza e trasparenza, i suoi canali social sono esattamente il suo specchio e per tutti coloro che la seguono, Sabrina è una vera fonte di utili consigli e “trucchetti” (per l’appunto) volti a creare un make-up degno di nota.