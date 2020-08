L’Espresso rivela: «Briatore ricoverato per Covid, condizioni serie»

L'imprenditore è in condizioni serie, ma non in terapia intensiva

Secondo quanto rivelato dal settimanale L’Espresso, Flavio Briatore sarebbe stato ricoverato per covid lunedì 24 agosto all’ospedale San Raffaele di Milano. Il patron del Billionaire, negli ultimi giorni, era stato al centro delle polemiche con le autorità locali di Arzachena per quello che riguarda le ordinanze restrittive per i locali notturni come il suo. Il coronavirus lo avrebbe contagiato, insieme ai suoi circa 60 dipendenti che, al momento, si trovano in isolamento.

LEGGI ANCHE > Record contagi in Sardegna: sono più di 60 i dipendenti del Billionaire positivi al coronavirus

Briatore covid, l’esclusiva de L’Espresso

Le condizioni di Flavio Briatore sono considerate piuttosto serie, anche se l’imprenditore non si troverebbe al momento nel reparto di terapia intensiva. Queste sono le uniche indicazioni che al momento si hanno a disposizione sullo stato di salute del patron del Billionaire, il cui ultimo aggiornamento sui canali social risale a 21 ore fa, con la condivisione di un messaggio di solidarietà per l’attuale situazione che sta vivendo l’imprenditore, in aperta polemica con le istituzioni locali per le ordinanze restrittive che hanno limitato l’apertura del suo locale di Porto Cervo.

La partita con Mihajlovic e Bonolis

Nei giorni scorsi sono state pubblicate sui social anche le immagini di una partita di calcetto a cui lo stesso Flavio Briatore aveva partecipato. Con lui anche l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, poi risultato positivo ai test covid dopo il suo rientro in Emilia-Romagna dalla Sardegna.

Briatore covid, i casi di positività al Billionaire

Dopo le prime notizie della scorsa settimana, il bilancio dei dipendenti del Billionaire di Porto Cervo risultati positivi ai test Covid è cresciuto fino a toccare le 60 unità questa mattina. Il tutto è avvenuto dopo le polemiche tra lo stesso Flavio Briatore e il sindaco di Arzachena che, con un ordinanza che prendeva provvedimenti più seri (ma legittimi) rispetto a quanto indicato dal Ministero della Salute, aveva disposto la chiusura di tutti i locali e le sale da ballo della zona. Ora le sue condizioni, secondo quanto riportato da L’Espresso, sono sotto il controllo dei medici dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove si troverebbe ricoverato da ieri.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Flavio Briatore)