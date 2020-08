Record contagi in Sardegna: sono più di 60 i dipendenti del Billionaire positivi al Covid-19

Secondo i dati del 23 agosto, a livello nazionale i contagi sono leggermente scesi, in Sardegna, però, si è registrato il record giornaliero di 91 positivi, tra cui più di 60 dipendenti del Billionaire. Non ci sono più dubbi quindi che il focolaio della Costa Smeralda che si è poi sparso in tutta Italia quando i vacanzieri sono tornati nelle loro regioni, sia partito proprio dai locali notturni della zona.

Considerando che, al Billionaire, ci lavorano circa 100 persone, i dati mostrano che più della metà hanno contratto il Covid-19. Un numero che allarma gli esperti e che tra un paio di settimane potrebbe “pesare” sui contagi nelle città e nelle altre regioni tra i ragazzi che hanno frequentato il locale nel mese di agosto hanno portato il virus a casa.

In Italia, infatti, il picco degli infetti potrebbe anche raggiungere il livello dei mesi passati.

Il focolaio al Billionaire e Flavio Briatore

Inizialmente si pensava che fossero solo 6 i dipendenti della discoteca di Porto Cervo ad essere positivi. Il locale era stato ovviamente chiuso ma Briatore aveva postato sul suo profilo instagram un video in cui si scagliava contro il sindaco di Arzachena, dicendo: «Io sono costretto a restare chiuso mentre in altri locali si balla sui tavoli».

A quel punto, era già chiaro che la catena di contagio fosse molto lunga, ma i nuovi dati mostrano che il focolaio è probabilmente molto più grande di quanto si pensasse inizialmente. La tesi più valida sull’origine del focolaio resta quella della scia lasciata da un gruppo di ragazzi di Roma in vacanza in Sardegna. Tra il quattro e il 12 agosto, i ragazzi, che sono più di 60, avrebbero visitato diversi locali vip di Porto Rotondo e Porto Cervo, seminando il virus un po’ dappertutto. Diversi di loro, già con sintomi, sono poi tornati nella capitale portando il Covid e hanno continuato a frequentare feste e locali in Toscana e in Lazio. Almeno in 40 sono risultati positivi.