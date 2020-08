I sei dipendenti del Billionaire di Briatore positivi ai test Covid

Dopo le proteste per la chiusura, arriva la doccia fredda. Sei dipendenti del Billionaire di Porto Cervo – l’esclusivo locale-discoteca di proprietà di Flavio Briatore in Sardegna, – sono risultati positivi ai test Covid. La struttura è stata chiusa dal sindaco di Arzachena lunedì scorso, insieme a tutti gli altri locali in cui si balla, proprio per scongiurare l’aumento di contagi in luoghi in cui – nonostante le misure di prevenzione – non era possibile controllare il distanziamento sociale tra tutti gli ospiti all’interno della struttura (non per colpa di chi lo gestisce, ovviamente).

LEGGI ANCHE > Briatore dice che il governo non sa cosa sia la vita reale

Adesso, però, l’allarme non riguarda solamente quei sei dipendenti risultati positivi. Il direttore del Billionaire, Roberto Pretto, ha allertato tutti gli altri lavoratori, invitandoli alla quarantena e all’isolamento in attesa dei tamponi. Per il momento, secondo quanto riportano Libero e Il Messaggero, i test sono stati fatti su poche persone. Per questo motivo a cuochi, camerieri, lavapiatti, addetti alla sicurezza e bartender, è stato richiesto un comportamento consono all’emergenza scoppiata.

Billionaire, sei dipendenti positivi

Ovviamente non si può parlare di focolaio del Billionaire fino a che non saranno effettuati i tamponi su tutti i dipendenti. Ma quel che è accaduto è la conferma che – forse – serviva a Flavio Briatore per spegnere le polemiche (accese da lui stesso) contro il governo e il sindaco di Arzachena che, nei giorni scorsi, ha deciso di inasprire l’ordinanza del ministro Speranza (come da suo potere) e chiudere tutte le discoteche della zona sotto il suo controllo.

L’accusa al sindaco

Nei giorni scorsi, infatti, Briatore e il primo cittadino di Arzachena sono stati protagonisti di uno scontro a distanza. L’imprenditore, dopo esser venuto a conoscenza della chiusura (anche) del Billionaire, aveva commentato: «Sindaco grillino contro il turismo. Trucida l’economia senza aver mai fatto un caz*o». Ragnedda aveva risposto con ironia: «Misura presa per tutelare gli anziani come te».

(foto di copertina: da profilo Instagram di Flavio Briatore)