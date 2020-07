Briatore dice che il governo non sa cosa sia la vita reale

Flavio Briatore ha aperto il collegamento con Stasera Italia, il programma di approfondimento politico di Rete4. Ormai, le sue frasi di contrarietà rispetto all’operato del governo italiano, soprattutto in questo periodo di coronavirus, non sono più una novità. Tuttavia, l’imprenditore trova sempre il modo per far parlare di sé. La frase più controversa della giornata di ieri – che non a caso è stata ripresa in un video sui social network da Matteo Salvini – è stata quella sul governo che «non ha idea di cosa sia la vita reale». Qualche ora dopo il collegamento, sull’account Instagram, Briatore postava una fotografia da Porto Cervo, dal suo Billionaire.

BRIATORE CONTRO IL GOVERNO: “VIVONO IN UNA BOLLA, NON HANNO IDEA DELLA VITA REALE!”#vociitaliane pic.twitter.com/nVPpg1SZdq — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 27, 2020

Briatore vita reale, il governo – secondo lui – non ha il contatto

Briatore vita reale, le critiche sulla frase dell’imprenditore

L’imprenditore ha accusato il governo di essere impreparato su tutto, di non aver avuto un confronto con i sindacati (in realtà, nei giorni di Villa Pamphili, ma anche nei mesi precedenti, Giuseppe Conte ha sempre avviato una fitta interlocuzione con i sindacati) e soprattutto «di non aver mai lavorato un’ora in vita loro: non hanno mai chiesto un mutuo alle banche». Infine, la frase sullo scollamento del governo con la vita reale.

Nonostante la vasta visibilità concessa a questo intervento di Briatore sulla vita reale, grazie anche alla condivisione del video da parte di Matteo Salvini, in rete le sue parole sono state accolte da diverse critiche. Queste ultime si concentrano sul fatto che l’imprenditore abbia un tenore di vita distante rispetto a quello dei cittadini che – loro sì – hanno un contatto con la vita reale.