Flavio Briatore fiuta il business in Grecia. Aprirà a Mykonos il suo nuovo locale?

Toccata e fuga in Grecia per Flavio Briatore che fiuta il business per il nuovo anno e ha deciso di puntare sulla Grecia. L’imprenditore che a breve riaprirà, seppur per poco il suo Billionaire, a Porto Cervo (dove trascorrerà le vacanze da single con il figlio falco, mentre l’ex moglie Elisabetta Gregoraci si prepara al “Grane Fratello VIP”), ha fatto un salto, con aereo privato e con i suoi più stretti collaboratori, in Grecia per motivi di lavoro e ha visitato i locali nella zona esclusiva Kalafatis, a Mykonos, scegliendo una spiaggia tra le più in voga.

LEGGI ANCHE > È ufficiale, Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Ma c’è l’incognita Briatore

Flavio Briatore fa rotta sulla Grecia

È lì che nascerà la nuova impresa di mister Briatore. Intanto il collega di Flavio ovvero Giuseppe Cipriani “sbarca” a Riccione, con un nuovo locale dal nome “Musica; ma l’inaugurazione del locale, che sarebbe dovuta avvenire con Bob Sinclar lo scorso otto luglio, è stata ancora rinviata..