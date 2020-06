È ufficiale, Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Ma c’è l’incognita Briatore

Non è solo un rumors ma Elisabetta Gregoraci sarà la prima concorrente del nuovo Grande fratello Vip 2020 condotto da Alfonso Signorini in onda in autunno. È ormai ufficiale.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratelli Vip 2020

Ma Lady Briatore avrà avuto l’ok dal suo ex Flavio nonché padre del loro piccolo Nathan Falco? Secondo le nostre fonti, no. Flavio Briatore, sarebbe contrario a questa scelta. Si prevedono scontri in stile Al Bano con Loredana Lecciso quando lui partecipò all’Isola dei Famosi? O mister Briatore per il ‘troppo’ amore accetterà di buon grado? Giornalettismo indaga…

Quella al Grande Fratello Vip potrebbe essere una nuova esperienza rispetto all’ultima parte della carriera di Elisabetta Gregoraci. Nel 2019 aveva fatto ritorno in Rai come ospite fissa di Made in Sud, un programma che era stato casa sua per cinque lunghi anni, dal 2012 al 2017. Adesso, a quanto pare, ci sarà una svolta, con la partecipazione al reality show firmato da Alfonso Signorini. Ovviamente, occorrerà capire se ci saranno sviluppi sulla decisione. L’incognita Briatore, infatti, continua ad avere un certo peso e potrebbe far pendere la bilancia su un sì o un no.