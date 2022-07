Ma davvero credevate che Boris Johnson fosse scappato al mare dopo le dimissioni?

Come, purtroppo, sta accadendo sempre più spesso, la satira – quella nata proprio per essere tale, che viene esplicitata direttamente nella premessa di alcune pagina che popolano i social network – si trasforma in fake news, veicolata dalla diffusione selvaggia e senza il contesto necessario proprio sugli stessi social. È successo in Italia, più volte, con i contenuti del noto account Twitter del comune di Bugliano – un comune che non esiste, se non nella fantasia del suo ideatore -: chi li legge direttamente dal profilo social in questione ha ben chiaro che si tratti di un profilo satirico; ma chi vede quelle immagini in altre conversazioni, in chat, in altre pagine che riprendono a loro volta quella principale, non ha il quadro della situazione chiaro. E – di conseguenza – coglie solo la parte falsa dell’informazione, facendo venir meno l’intento satirico. È successo anche oltre Manica, con la foto di Boris Johnson al mare.

La foto fake di Boris Johnson al mare dopo le dimissioni

Un account parodia della BBC, infatti, ha diffuso questa immagine: l’ex primo ministro britannico nel momento di mettere piede nell’acqua, qualche ora dopo le sue storiche dimissioni dall’incarico. Un momento drammatico per la Gran Bretagna che questa fotografia avrebbe reso, in realtà, tragicomico.

This tweet from a fake BBC News account is going viral, with not everyone realizing it’s a joke. The account’s bio says it is “fake news not real” and unaffiliated with the BBC. The photo of Johnson is from a video captured in June 2021; it’s not current. https://t.co/yLm59IL5fz pic.twitter.com/e4uzjw7Gv0 — Bill McCarthy (@billdmccarthy) July 7, 2022

L’account Twitter – che chiaramente non era quello della BBC, ma un account che cercava di imitarne toni e loghi – è stato successivamente sospeso. La fotografia di Boris Johnson non è falsa di per sé, ma era stata scattata oltre un anno fa, prima del G7 in Cornovaglia del giugno 2021. Sono state tantissime le persone che hanno creduto a questa storia e al rapporto causa-effetto delle dimissioni e del bagno al mare. La realtà dei fatti, però, è ben diversa.