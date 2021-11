Come è nata la bufala virale del borace che “disintossica” dal vaccino

È bastato un video su TikTok di Carrie Madej – poi ridimensionato e smentito dalla stessa dottoressa che lo aveva condivisa per prima – per diffondere una bufala relativa a borace e vaccini. Il video, poi, è diventato virale anche su altre piattaforme, ma la modalità è parecchio anomala. TikTok ha rimosso effettivamente la clip originale in cui la dottoressa parlava di una presunta ricetta – a base di ingredienti innocui, compreso il borace (che può, però, provocare delle irritazioni cutanee in soggetti allergici) – per fare un bagno che in qualche modo potesse “depurare” dall’effetto della vaccinazione contro il Covid-19.

Borace e vaccini, la bufala che si è diffusa a partire da un video su TikTok

Diversi utenti di TikTok, tuttavia, hanno avuto la prontezza di recuperare quel video e di condividerlo con la modalità duo sempre sulla stessa piattaforma. Nel momento in cui scriviamo, possono essere consultabili diverse clip con questo tema, dalla lunghezza di circa un minuto, all’interno delle quali si parla – con la “rassicurante” premessa «detox, detox, detox» – della ricetta di questo bagno che allontanerebbe presunti effetti del vaccino, collegati a un non meglio precisato «sistema informatico liquefatto».

La stessa dottoressa Madej, in un suo successivo intervento su Instagram, aveva detto che questo trattamento non aveva nulla a che vedere con le attuali vaccinazioni.

Nonostante questa precisazione, in ogni caso, diversi utenti dei social network starebbero utilizzando queste tecniche con la convinzione di eliminare presunte tecnologie liquide contenute all’interno dei vaccini. Ovviamente, questa tipologia di informazione non è corretta, non c’è alcun tipo di componente di questo tipo all’interno dei vaccini che sono stati approvati dalle varie agenzie del farmaco di tutto il mondo e, soprattutto, non esistono “antidoti” che possono in qualche modo eliminare gli effetti delle vaccinazioni. Questo filone di bufale, del resto, sembra diffuso anche in Italia, dove qualche mese fa era stato condiviso, in maniera decisamente improvvida, un articolo di una testata satirica francese (che punta a creare caos nell’ecosistema mediatico e informativo) in cui si prendeva in giro l’audience parlando di un fantomatico antidoto Pfizer al proprio vaccino. Surrealismo allo stato puro, altro che borace.