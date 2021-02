Bocelli esalta Nusret: simbolo negativo per non aver rispettato le regole anti-Covid | VIDEO

Zoppica ultimamente la comunicazione del maestro , del tenore, Andrea Bocelli. Poco fa su Instagram Bocelli ha fatto una serie di stories al re della carne e influencer Nusret . Elogiandolo come simbolo della Turchia nel mondo. Peccato che Nusret è il suo locale, proprio a Dubai, siano stati in questo mese il simbolo di chi non ha mai rispettato le regole dettate dall’emergenza Covid. Eppure Bocelli esalta Nusret.

LEGGI ANCHE > Dopo 3 settimane e oltre 200 violazioni: Dubai si avvia alla chiusura

Bocelli esalta Nusret, la comunicazione social sbagliata del tenore

Tra assembramenti tra tavoli, clienti senza mascherine , balletti, selfie, immagini di gruppi per i social ricordi è una serie infinita di altri reati che hanno portato oggi Dubai, dopo la crescita dei contagi; ha stringere la cinta. Bocelli, sarà stato avvertito di tutto questo! Proprio lui che dice di esser stato ospite da Nusret a Dubai.

(foto di copertina e video: da Instagram Stories di Nusr_Et)