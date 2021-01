Rigorose misure contro il coronavirus per la Fifa Club World Cup. Il Qatar trema

Succede tra poco. Succede che il Bayern Monaco si recherà a Doha per la CWC tra due settimane tra i timori del Covid. «La Fifa Club World Cup sarà organizzata con misure rigorose per combattere la diffusione del COVID-19», hanno detto sabato gli organizzatori a meno di due settimane prima del torneo che sarà chiuso ai fan stranieri. La CWC (il Mondiale per Club) dovrebbe iniziare il 4 febbraio con un numero di spettatori limitato al 30% della capacità in ciascuno dei due terreni da 40.000 posti che ospiteranno le partite.

«I fan dovranno sottoporsi a test rapidi di PCR o antigene fino a 72 ore prima di ogni partita. Se risulta negativo, possono ricevere il biglietto», ha detto Abdulwahab Al Musleh, consigliere per gli affari sportivi del ministero della salute del Qatar. Durante i briefing con i media a Doha, saranno obbligatori il distanziamento sociale, l’uso di maschere e l’uso dell’app per la tracciabilità dei contatti. I fan internazionali non potranno partecipare a causa delle misure di mitigazione del virus e non ci saranno eventi pubblici, comprese le zone per i tifosi. I casi di coronavirus in Qatar sono in costante aumento, con 59,5 nuovi casi ogni 100.000 persone nell’ultima settimana, in aumento del 15% rispetto alla settimana precedente. Il tasso di mortalità è molto basso e i casi rimangono meno rispetto a molti altri paesi della regione. «Questo leggero aumento significa che non aumenteremo la capacità oltre il 30%», ha detto Musleh che ha aggiunto che le nuove varianti del coronavirus sono probabilmente già arrivate in Qatar. A seguito di una serie di casi nella squadra saudita Al-Hilal durante gli AFC Champions alla fine dello scorso anno, Musleh ha affermato che erano state prese «diverse misure per evitare che si ripetessero».

Mondiale per Club, le stringenti regole per la manifestazione

Il 15 gennaio Auckland City si è ritirata dal torneo di febbraio, a causa della pandemia COVID-19 e delle relative misure di quarantena richieste dalle autorità neozelandesi. La Fifa ha affermato che collaborerà con le autorità del Qatar per fornire «le garanzie necessarie per proteggere la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte nella competizione». La Coppa del Mondo del 4-11 febbraio 2020 sarà ora disputata dal club qatariota Al Duhail, Al Ahly d’Egitto, Bayern Monaco, Ulsan Hyundai, Tigres UANL e dai vincitori della finale di Conmebol Libertadores in programma per il 30 gennaio.

La partita del primo turno non avrà più luogo e Al Duhail inizierà la competizione nel secondo turno. Il formato della competizione rimane invariato. Le partite si terranno negli stadi Ahmad Bin Ali e Education City, inaugurati di recente in Qatar, importanti incontri di prova in vista della Coppa del Mondo 2022.

