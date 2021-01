A Dubai Elisia (vero nome di Taylor Mega) lavorava!

In questi giorni noi di Giornalettismo ci stiamo occupando di chi è andato a trascorrere un lungo periodo al caldo, sotto il sole, a Dubai. Ricordiamo che per entrare a Dubai è necessario aver una certificazione che comprova i motivi legati al lavoro di chi si reca negli Emirati Arabi. Sono in tante le showgirl e le influencer che in questo periodo, basta osservare i social, avevano da lavorare proprio a Dubai. C’è chi ha dato mezze risposte come Ilaria Gallozzi, c’è chi ha mostrato la sua presenza ma non ha fornito risposta sul motivo della sua presenza a Dubai ovvero Mila Suarez. C’è invece chi come Taylor Mega non abbia mai voluto rispondere.

Né quando le abbiamo chiesto di parlare del fenomeno Only Fans, ne quando le abbiamo chiesto di raccontarci la sua Dubai luogo, INNEGABILE, che la showgirl frequenta da anni documentando sempre sui social i suoi viaggi in business class e il suo shopping e la sua vita dorata.

Taylor Mega a Dubai lavorava

Questa mattina appare l’avvocato di Elisia Todesco, perché è questo il vero nome di Taylor Mega che ha scelto però il secondo nome come… nome d’arte. L’avvocato di Elisia ci scrive, e noi riportiamo, che non gradisce l’accostamento fotografico della sua cliente con Ilaria Gallozzi e Sarah Soldati accusate da noi, secondo l’avvocato, di avere finalità diverse da quelle lavorative (in realtà noi abbiamo sempre chiesto quale fosse la certificazione di tutte le ragazze citate, senza parlare delle finalità, ndr). L’avvocato prosegue dicendo che l’articolo “Lavoratrici a Dubai” si intende riferire ai lettori del dilagante fenomeno delle escort di lusso presenti a Dubai. Noi riportiamo le “sue” parole.

Ma torniamo a Elisia. L’avvocato specifica che la sua assistita si trovava a Dubai per una campagna pubblicitaria, che non ha fatto nessun viaggio nel deserto a bordo di Quod e nessuna cena nei locali cool.

Noi riportiamo quanto scritto e aspettiamo di poter vedere il lavoro fotografico e faticoso di Elisia a Dubai. Così impegnativo, evidentemente, che non le permetteva nemmeno di poter andare a cena nei locali cool… Attendiamo.

(foto di copertina: da profilo Instagram)