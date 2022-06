Spotify sta rivedendo la sua strategia relativa ai concerti dal vivo

In un periodo in cui stanno tornando alla grande i concerti all’aperto, Spotify ha ripreso il discorso sui live da dove lo aveva interrotto. In effetti, la piattaforma di streaming musicale e di podcast sta tornando a ragionare sul rapporto tra i suoi utenti e gli eventi e i concerti dal vivo, in maniera senz’altro più articolata e senz’altro più efficace. L’obiettivo è quello di sostituire la sua funzionalità in app Concert Hub, con un’altra sezione dell’applicazione che possa fornire delle indicazioni precise agli utenti – anche sulla base dei propri gusti musicali – su concerti nelle vicinanze.

Spotify e i concerti: come la piattaforma sta riorganizzando questo servizio

L’ascolto frequente di un artista, di un album, di una playlist sarà un punto di partenza importante per l’applicazione per determinare i suggerimenti da fornire all’utente a proposito dei live e dei concerti organizzati nell’area di riferimento dell’utente stesso. E ciò potrebbe aprire a nuove significative innovazioni (oltre che a nuove aree di business) per tutto ciò che riguarda Spotify, sempre più alla ricerca di una diversificazione nell’ambito dei suoi servizi offerti all’utente.

L’obiettivo finale – più o meno dichiarato – è quello di indurre gli utenti ad acquistare i biglietti dei loro artisti preferiti (per gli eventi live che potrebbero interessare loro) direttamente sull’app di Spotify. Mettere a disposizione di chi organizza i concerti un’app in grado di poter raggiungere gli utenti attraverso annunci mirati e personalizzati rappresenterebbe sicuramente un gancio molto interessante per tutto il settore. La vasta portata di Spotify – e il suo appeal internazionale – fa tutto il resto. Al momento, oltre a una icona personalizzata per il concerto, è possibile anche visionare la scaletta del concerto stesso, insieme ad altri dettagli dell’evento, un link per acquistare i biglietti e altri consigli musicali. In attesa, ovviamente, di fare lo step successivo.