Thailandia: ‘solo’ 226 casi e concerti all’aperto | VIDEO

«Grazie a tutti i miei amici che sono lì da 11 anni. Oggi abbiamo fatto del nostro meglio e abbiamo fatto del nostro meglio per rendere tutti felici. Ma con le misure preventive Covid-19 bisogna terminare l’evento entro le 22.00. Chiedo scusa». L’organizzatore del Big Mountain Music Festival (BMMF), evento musicale di due giorni che vede quasi 200 spettacoli in esecuzione su 9 palchi, si scusa con i partecipanti al Festival.

Per essere precisi: il programma include musica country thailandese Luk-Thung, canzoni popolari Moh-Lam e anche generi moderni tra cui rock, pop, indie ed elettronica. Il festival viene fatto sull’oceano Khao Yai, Nakhon Ratchasima (Korat), con campeggi, camion di cibo e palchi. Da quando il Big Mountain Music Festival ha debuttato per la prima volta nel 2010, i suoi partecipanti sono cresciuti esponenzialmente da 20.000 a 70.000 persone provenienti da tutto il mondo.

Big Mountain Music Festival, in Thailandia concerti all’aperto

Attualmente è il più grande evento all’aperto di tutto il sud-est asiatico, anche in periodo di pandemia mondiale. La Thailandia oggi conta 226 casi Covid. Apre agli eventi, riapre alla vita. La Thailandia dalla Cina dista 2.245 km. L’Italia dalla Cina 7.562 km. Dettagli? Non proprio, ma questa è una lunga storia che un giorno forse leggeremo nei libri di storia. Intanto nel nostro Paese i centri delle grandi città sono presi d’assalto e molte, troppe attività che potrebbero lavorare, restano paralizzate. Non ci resta che guarda la Thailandia. Magari è solo questione di “fortuna”. Magari no.