Genovese voleva fuggire in Messico?

Leggendo gli atti che riguardano l’arresto di Alberto Genovese il pericolo di fuga era evidente. Come abbiamo già raccontato su “Giornalettismo” l’imprenditore stava pianificando il tutto. Ritiro dei passaporti, intercettazione con la madre al telefono alla quale comunica di voler andare in Sud Africa per farsi un trapianto di capelli ma nello stesso tempo di non voler dire a nessuno la sua destinazione perché si “vergognava” (uomo duro d’altri tempi, ndr) di far sapere agli altri che aveva pochi capelli e voleva una chioma alla Ruud Gullit o un codino alla Fiorello.

Genovese, secondo le nostre info, sapeva di essere intercettato, per questo motivo nell’ultimo periodo non usava quasi mai il telefono ma faceva chiamare gli altri per conto suo o stava attentissimo alle parole. Poi però quando la serata si faceva calda, non c’era memoria difensiva che tenesse nella sua testa.

A noi però da qualche giorno è arrivata una nuova notizia sul tentativo di fuga o “vacanza” anticipata che Alberto Genovese stava organizzando e le strade non portano in Sud Africa, ma come si è detto in un primo momento da rumors di chi indaga: in Sud America. Precisamente in Messico, a Tulum.

Proviamo ad essere precisi. Ci sarebbero due o più persone dello staff di Genovese che avevano pianificato il piano facendo il giro del mondo per arrivare a prendere una villa da duecento mila dollari, in affitto, con tutti i comfort, per tre mesi. Solo che per bloccare quella villa, visionata pare anche da Genovese stesso, serviva una persona fuori dal “giro” e soprattutto che non partisse dall’Italia. La persona scelta per questa missione ricade su un’amica che seguiva Genovese d’estate alle Baleari. Insospettabile. Una persona che sarebbe partita da Ibiza, contattata non da Genovese ma da un tramite e che tutt’ora si troverebbe a Tulum perché mai e poi mai immaginava che Genovese sarebbe stato arrestato. Inoltre sempre secondo le nostre fonti, questa persona, in questo preciso momento starebbe chiedendo dei soldi in “prestito” ad amici e amiche perché in difficoltà economica. Come mai? Forse avrà anticipato i soldi per l’affitto per l’imprenditore poi finito agli arresti?

Il suo telefono da lontano squilla e la ragazza chiama di continuo… chissà se troverà risposte e denari dopo il caos esploso.