Bernardini de Pace: «Le donne si mettono nelle condizioni di rischiare lo stupro»

Non solo l’articolo su Libero, con la risposta all’intervista di Pietro Senaldi, ma anche l’intervento in collegamento con Mattino 5. Per l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, le donne, alcune donne, si mettono «nelle condizioni di rischiare lo stupro». Parole molto forti, per le quali l’avvocato viene fortemente criticata dagli altri opinionisti presenti in studio, ma che lei rivendica con forza, cercando di spiegare un concetto che, tuttavia, si fa davvero fatica a comprendere.

Bernardini de Pace, la sua opinione a Mattino 5

La cornice della discussione è, ovviamente, quella relativa al caso di Alberto Genovese. L’avvocato sostiene che la vittima 18enne dello stupro sapesse esattamente a cosa andare incontro nell’ambiente frequentato dall’imprenditore di Facile.it. Per questo motivo, avrebbe dovuto evitare di frequentare feste dove circolavano sostanze stupefacenti e dove, molte volte, il prezzo per ottenere queste sostanze stupefacenti è proprio il sesso.

Gli ospiti in studio, tra cui Alessandro Cecchi Paone, fanno notare all’avvocato che non si possono fare differenze tra gli stupri. La Bernardini de Pace afferma prima che non è così, che ogni stupro fa schifo e deve essere da condannare. Tuttavia, di fronte all’esempio addotto da Cecchi Paone, la sua risposta lascia ancora una volta spiazzati.

Bernardini de Pace e il confronto con Cecchi Paone

Cecchi Paone faceva l’esempio di una prostituta che, mentre si trova sul ciglio di una strada di notte, può essere stuprata da un malintenzionato: anche in quel caso c’è differenza? La risposta della Bernardini de Pace è stata: «L’ha scelto lei! Il concetto è che noi donne abbiamo la parità da 45 anni: perché ogni volta che si parla male di una donna c’è meraviglia?». Lo spazio dedicato all’avvocato è andato avanti per circa 20 minuti. L’intera trasmissione condotta da Federica Panicucci ha mostrato di non condividere le parole della Bernardini de Pace. Ma le sue frasi restano e sono pesanti come macigni, soprattutto in relazione agli ultimi fatti di cronaca.