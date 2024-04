Cosa succede se vanno in down i sistemi informatici di una banca

C’è chi ha dovuto lasciare la propria spesa in cassa al supermercato. C’è chi non ha potuto inviare un bonifico o effettuare un pagamento urgente. C’è chi doveva effettuare delle operazioni e non ha potuto farlo. Queste sono solamente tre casi figli del caos provocato dai problemi ai sistemi informatici di Banca Sella. Tutto è iniziato nel fine settimana, quando i social network sono stati inondati dalle proteste dei clienti correntisti presso l’istituto bancario piemontese. Non funzionava il servizio di home banking, non era possibile accedere da app. Nessuno poteva utilizzare le carte di pagamento legate al suo conto.

Banca Sella, i danni del down dei sistemi informatici

Oggi la situazione è leggermente migliorata, ma si segnalano ancora molti disservizi e rallentamenti nelle operazioni. Banca Sella ha risposto alle nostre domande parlando di un “problema tecnico” occorso dopo un intervento programmato di manutenzione dei servizi informatici avvenuto proprio nel corso del weekend. Nessun altro dettaglio ci è stato fornito, anche se sembra opportuno sottolineare un aspetto: non si sta parlando di un attacco informatico. E allora, perché si fa riferimento a un data breach? Perché nella definizione da GDPR, questa fattispecie prevede anche l’indisponibilità dei dati (come in questa vicenda) per un tempo prolungato. Anche in seguito a un problema non derivato da terze persone.

E il caos non è limitato ai correntisti dell’istituto bancario di Biella. Perché, con i problemi all’intero sistema informatico, sono diventati inutilizzabili anche tutti i prodotti e/o servizi collegati – a livello aziendale e infrastrutturale – al Gruppo Sella. Parliamo, dunque, di Hype, Fabrick e Illimity Bank. Trattandosi di realtà strutturalmente digitali, è stato impossibile effettuare operazioni, pagamenti e controllo dei conti. Problemi evidenti, soprattutto nell’era in cui la digitalizzazione sta abbracciando l’intero ecosistema bancario.

** LA NOTA DI BANCA SELLA DEL 12 APRILE 2024 **

Il gruppo Sella comunica che nella tarda serata di ieri sono stati risolti anche gli ultimi rallentamenti e interruzioni nei servizi online (app e Internet banking). I tecnici hanno ripristinato la piena operatività dei servizi che avevano avuto problemi a causa di un inconveniente interno di natura informatica, riscontrato successivamente ad un aggiornamento del sistema operativo e del “firmware” avvenuto nel corso dello scorso fine settimana e che aveva comportato una situazione di instabilità. Sono in corso ulteriori test da parte dei tecnici.

I servizi della banca (saldi, movimenti, disponibilità della carta, etc.) hanno sempre continuato a funzionare regolarmente e le succursali hanno prolungato l’orario di apertura per dare il massimo supporto possibile ai clienti. Le carte di pagamento funzionano correttamente.

Il gruppo Sella, nello scusarsi per il disservizio e i disagi causati, assicura fin d’ora che verranno valutate tutte le situazioni e rimborserà i clienti che hanno subito eventuali danni causati direttamente dai problemi tecnici di questi giorni.