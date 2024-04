Il caos a una settimana da quello di BNL

Se dallo scorso fine settimana ci sono problemi – ancora non totalmente risolti – per tutti i clienti di Banca Sella (e le aziende che offrono servizi e prodotti legati al Gruppo piemontese), la settimana precedente è stato il turno dei correntisti di una delle banche più utilizzate in Italia. Moltissime persone, infatti, hanno denunciato addebiti multipli sui propri conti BNL. C’è chi, alla vigilia di Pasqua, si è trovato il conto completamente prosciugato, con cifre spese moltiplicate (anche fino a nove volte) e, dunque, scalate. Poi, nel giro di qualche ora, il problema è stato risolto. E quegli importi non dovuti sono stati stornati.

LEGGI ANCHE > Le 48 ore da incubo per i clienti di Banca Sella

Seppur quanto accaduto è durato poche ore, questa vicenda – unita al caos Banca Sella – ha fatto sorgere (tra i cittadini) molte perplessità sull’utilizzo di sistemi di home banking. Ovviamente, però, il caso degli addebiti BNL non è relativo all’utilizzo di app o sistemi desktop per pagamenti e gestione dei propri conti. Dunque, le due vicende si intrecciano solamente per due fattori: quello, ovviamente, temporale e per i disservizi che hanno colpito i clienti.

@BNLBNPParibas_ Stamattina mi avete addebitato per DIECI VOLTE le spese della carta di credito rubandomi piu di 10.000 euro per tutto il lungo weekend pasquala e il vostro numero di assistenza clienti risulta offline. #bnl — Omar Speranza (@omarsperanza) March 30, 2024

Molti messaggi social di questo tenore sono stati pubblicati in quelle ore frenetiche in cui ci sono state delle “anomalie” sui conti. Il motivo tecnico che ha provocato tutto ciò non è noto. Poi, però, la situazione è stata risolta.

Addebiti BNL, i problemi della scorsa settimana

Lo stesso istituto bancario ha risposto alle lamentele dei correntisti italiani attraverso alcune comunicazioni sui social, prima di diffondere un comunicato dopo aver risolto questa problematica, con lo storno di quegli addebiti non dovuti: