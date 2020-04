Ballando con le Stelle slitta direttamente al prossimo autunno?

Ballando con le Stelle è sicuramente uno dei programmi Rai più famosi e attesi ogni anno. Il talent show sarebbe dovuto partire lo scorso mese di marzo, ma purtroppo l’emergenza coronavirus alla fine ha costretto Milly Carlucci e i suoi autori ad alzare bandiera bianca. Da qualche giorno va in onda su Instagram un Io resto a casa show con i protagonisti di Ballando con le Stelle, ma non è sicuramente la stessa cosa. In molti pensavano che dal mese di maggio potesse ripartire la trasmissione con i dovuti accorgimenti per garantire la distanza di sicurezza. Ora sembrerebbe che a Viale Mazzini abbia deciso di cambiare nuovamente e spostare direttamente in autunno l’edizione 2020 di Ballando con le Stelle.

Secondo quanto riportato da TVBlog la decisione dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore, ma già la task force sul coronavirus messa in atto dalla Rai avrebbe manifestato la sua contrarietà ad una messa in onda in breve tempo del programma Questa scelta rappresenterebbe un unicum nella storia di Ballando con le Stelle, mai andato in onda in questo periodo dell’anno. Il programma nel caso si concretizzasse un rinvio al prossimo autunno andrebbe in onda con lo stesso cast, ma di martedì invece che sabato.

La Rai non vuole al momento pensare ad una cancellazione, ma se ci fosse proprio in autunno una nuova emergenza con una seconda ondata di coronavirus senza vaccino probabilmente l’edizione di Ballando con le Stelle 2020 sarebbe definitivamente annullata.