Milly Carlucci lancia il Io Resto a Casa Show su Instagram | Video

Le scorse settimane per Milly Carlucci sono state particolarmente dure, dato che i tanti mesi di preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle (almeno per ora) sono stati vani visto che è stato rinviato. Il decreto legge non permette ai Vip di ballare con i loro maestri dato che devono mantenere la distanza di sicurezza, pertanto non possono esibirsi insieme a differenza di Amici in cui i ballerini hanno mostrato degli assoli. Milly Carlucci però non è rimasta con le mani e ha lanciato il suo nuovo “Io Resto a Casa Show”, che ha presentato in un’intervista al magazine TvBlog.

Si chiama “iorestoacasashow” ed andrà online sui nostri social due volte alla settimana, al martedì e al venerdì alle ore 14 dal 7 aprile. Si tratta di un game show destinato al pubblico del web e creato dal nostro gruppo di “Ballando”, che non è rimasto fermo di questi tempi e che lo ha realizzato gratuitamente. Maestri, protagonisti del cast e noi autori abbiamo continuato a lavorare mantenendo in moto la macchina del programma per essere pronti ad andare in onda appena le condizioni lo permetteranno e l’azienda ci darà il via. In ogni puntata di questo appuntamento due personaggi si cimenteranno in alcune challenge, con prove di abilità molto divertenti.

La popolare conduttrice ha anche regalato qualche anticipazione sulla prima puntata, prevista per il 7 aprile:

Nella prima puntata si sfideranno Paolo Belli e Simone Di Pasquale, che verranno giudicati da Fabio Canino. Cercheremo di intrattenere il pubblico in un modo divertente, anche con alcuni accorgimenti tecnici di regia che ci permetteranno di andare oltre le classiche immagini ferme di Skype. Nel corso del programma poi faremo appelli per sostenere il dipartimento della protezione civile ricordando le coordinate bancarie per effettuare le donazioni a cui il nostro gruppo ha partecipato autotassandosi.

Milly Carlucci ha fatto i complimenti a Maria De Filippi, tra le prime ad andare in onda senza pubblico. Un passaggio importante, dato che c’erano state delle querelle a seguito del programma Amici Celebrities accusato proprio di plagiare Ballando con le Stelle. A proposito del programma la conduttrice non ha certezze sulla messa in onda:

Intanto posso dire che la macchina del nostro programma l’abbiamo sempre tenuta accesa in tutto questo tempo. I maestri ed i concorrenti si allenano tutti i giorni via Skype e noi autori abbiamo pronte le puntate e i loro contenuti, che modifichiamo e perfezioniamo tutti i giorni. Noi siamo pronti ad andare in onda appena sarà possibile. Lo studio è pronto da settimane ormai. Se mi chiedi quando andremo in onda non so proprio risponderti, appena l’azienda ci darà l’ok noi non ci faremo trovare impreparati, di certo occorrerà capire come si evolverà l’emergenza sanitaria nelle prossime settimane e poi da quello si potrà decidere quando partire.

Appuntamento dunque su Instagram con Milly Carlucci, in attesa di tornare in pista.