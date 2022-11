La storia del badge “Ufficiale” di Twitter che ora è scomparso

In un articolo pubblicato ieri avevamo parlato del nuovo badge “Ufficiale” introdotto da Twitter per sostituire nella sua funzione la “Spunta blu“, che prima dell’acquisizione dell’azienda da parte di Elon Musk serviva per segnalare e rendere facilmente riconoscibili dagli utenti i cosiddetti “account verificati”. Il badge “Ufficiale” ieri era comparso sugli account di alcune delle principali testate giornalistiche e su quelli di politici e personaggi noti. Alcuni utenti hanno commentato, per esempio, il fatto che la politica Alexandria Ocasio-Cortez avesse ottenuto il badge anche se qualche giorno prima aveva avuto uno scambio di opinioni con Elon Musk riguardante proprio il pagamento degli 8 dollari previsti dalle nuove regole per ottenere la “Spunta blu”. «Mi fa ridere che un miliardario cerchi di vendere alla gente l’idea che la “libertà di parola” sia in realtà un piano di abbonamento da 8 dollari al mese» aveva scritto Ocasio-Cortez in un tweet e Musk le aveva risposto: «Il tuo riscontro è apprezzato, ora paga 8 dollari».

it must’ve killed him to give @AOC the official badge. he was badgering her for $8 just a week ago! pic.twitter.com/5tH34VRv4r — Paris Marx (@parismarx) November 9, 2022

In effetti, la nuova modalità di abbonamento a Twitter Blue che prevede l’ottenimento della “Spunta blu” da parte di chiunque sottoscriva l’abbonamento ha già creato alcuni problemi, in quanto molti account hanno iniziato a cambiare il proprio nome e sfruttare la “Spunta blu” per far credere agli utenti di essere personaggi famosi.

LEGGI ANCHE > Nella sua prima e-mail ai dipendenti di Twitter, Musk comunica che non sarà più possibile lavorare a distanza

L’ennesima marcia indietro di Twitter: lancia i badge “Ufficiale” e poi smentisce

La notizia dell’introduzione del nuovo badge era stata diffusa da una dipendente di Twitter, Esther Crawford, che in una serie di tweet aveva spiegato le modalità e funzionalità del badge. Poco dopo alcuni utenti avevano iniziato a ottenerlo e sono stati diffusi su Twitter anche alcuni screen che mostravano la novità.

Ora, il badge “Ufficiale” non compare più su nessuno dei profili che lo avevano ottenuto e l’account @TwitterSupport ha scritto che al momento Twitter non sta implementando i badge “Ufficiale” negli account ma che si sta impegnando per evitare che gli utenti assumano sul social network identità diverse dalla propria, per esempio fingendo di essere personaggi famosi.

We’re not currently putting an “Official” label on accounts but we are aggressively going after impersonation and deception.

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 9, 2022

Non mancano le risposte ironiche a questo tweet, un utente infatti ha scritto: «Questo è davvero l’account Twitter Support o qualcuno ha pagato 8 dollari e ha cambiato il nome del proprio account in Twitter Support? Forse non lo sapremo mai».

Intanto, Musk aveva scritto in un tweet: «Tenete a mente che Twitter farà molte cose stupide nei prossimi mesi. Manterremo ciò che funziona e cambieremo ciò che non funziona». Esther Crawford ha condiviso il tweet, scrivendo a sua volta che Musk è disposto a provare molte cose, molte di queste falliranno mentre alcune avranno successo. «L’obiettivo è trovare il giusto mix di cambiamenti di successo per garantire la salute a lungo termine e la crescita del business», ha scritto Crawford.