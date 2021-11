Ecco perché la vostra timeline di Twitter non si sta aggiornando più automaticamente

Cosa sta succedendo alla vostra timeline di Twitter? No, non è un bug o un problema momentaneo. Sta succedendo davvero qualcosa che sarà permanente da oggi in poi. Un nuovo aggiornamento di Twitter, ampiamente preannunciato sin dal mese di settembre, impedisce alla timeline di fare un refresh automatico. I nuovi tweet che vengono pubblicati dagli utenti e dalle pagine con cui siamo in contatto e che seguiamo verranno, dal 16 novembre, accumulati in una sorta di barra all’inizio della timeline stessa, che ci informerà del numero dei tweet che si sono accumulati rispetto all’ultima visita alla piattaforma. Stop, dunque, all’autorefresh su Twitter.

Perché si è deciso di dire basta all’autorefresh su Twitter

Secondo il team tecnico della piattaforma, il fatto di potersi perdere un tweet visualizzato nell’apertura della versione web a causa dell’autorefresh automatico rappresenta una esperienza «frustrante» per l’utente. «La versione web di Twitter – si legge nel messaggio ufficiale del support – ora si comporterà come già fanno le sue app native iOS e Android: nessuna delle due aggiorna automaticamente le timeline degli utenti, caricando invece i tweet in previsione del fatto che l’utente aggiornerà manualmente il proprio feed».

Dunque, anche nella versione web da oggi il processo di aggiornamento della timeline sarà manuale. Un piccolo ritorno all’artigianalità e a una esperienza maggiormente “guidata” dall’utente all’interno della sua navigazione nella versione web del social network di Jack Dorsey.

L’aggiornamento della funzionalità di Twitter si va ad aggiungere a una lista abbastanza lunga di modifiche effettuate in questi ultimi mesi.