Un po’ una presa in giro, un po’ un invito vero e proprio. La vigilia di Natale prima della trasmissione del discorso della Regina Elisabetta è stato pubblicato da diverse testate giornalistiche un video sponsorizzato dall’Australia per promuovere il turismo nella nazione: ed è rivolto proprio agli inglesi stufi e arcistufi della Brexit.

L’Australia strizza l’occhio agli inglesi vittime della Brexit sfruttando anche Kylie Minogue

Tutto inizia in un salotto molto British, con una Kylie Minogue molto posata. Sarà lei infatti a fare da guida nel video promozionale agli spettatori, spiegando tutti i vantaggi che l’Australia offre a chi vuole fuggire dal Regno Unito e da tutto il Brexit-drama. L’Australia offre sole, spiagge, buon cibo – compreso quello che ricorda tanto quello inglese – surfisti, feste, partite di cricket nel giardino. Il tutto circondato da persone che parlano la stessa lingua e soprattutto «non vi giudicheranno mai». E inoltre, in Australia c’è il Quokka!!. Oltre a Kylie Minogue e al simpatico animaletto, che però è meno tenero di quanto possiate pensare, si vedono anche altre star come il comico Adam Hills, la tennista Ash Barty e l’ex nuotatore Ian Torphe. Lo spot ha riscosso un buon successo in Uk, e chissà che dopo la maxi fuga in Irlanda, l’Australia non diventi la destinazione degli anti Brexit.

(Credits immagine di copertina: fermo immagine video Youtube Guardian News)