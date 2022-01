Il mercato dello streaming, con la diffusione di altri servizi analoghi, è saturo. Per questo l'azienda californiana ha optato per un leggero aumento delle proprie tariffe

Netflix aumenta il prezzo dei suoi abbonamenti (per ora solo in Nord America)

Per ora riguarda solamente gli Stati Uniti e Canada, ma a breve l’aumento del prezzo dei pacchetti di abbonamento a Netflix potrebbe essere esteso anche ad altri Paesi. Da venerdì 14 gennaio 2022, infatti, l’azienda californiana che offre uno dei più apprezzati e diffusi servizi di streaming – di film e serie tv – al mondo ha iniziato ad aggiornare il proprio tariffario in Nord America. In Italia l’ultimo aggiornamento del piano di abbonamento è avvenuto nel corso dello scorso anno, nel mese di ottobre. La dinamica dell’azienda sembra essere sempre la stessa: ogni due anni si procede con una piccola crescita del prezzo. Ora tocca, dunque, agli USA e ai vicini canadesi, ma a breve potrebbe esserci un ritocco anche altrove.

LEGGI ANCHE > E c’è la possibilità molto concreta che il caso di Djokovic stia per diventare una serie Netflix

E così, da venerdì scorso, gli utenti americani e canadesi stanno ricevendo la comunicazione in cui viene ufficializzato l’aumento prezzo Netflix. Si parla di circa 1 dollaro per il piano base e di 2 dollari per quel che riguarda il “4K” che consente la visione simultanea su quattro dispositivi. Ovviamente, come spesso accade, questo nuovo “tariffario” riguarderà inizialmente solo i nuovi iscritti (ovvero quelli che dal 14 gennaio 2022 hanno deciso di aprire il proprio account sulla piattaforma di streaming). Poi, lentamente, verranno aggiornati – previa comunicazione – anche i prezzi di abbonamento mensile per tutte le persone già abbonate.

Aumento prezzo Netflix, sale il prezzo in Nord-America

E si tratta di una fetta di mercato molto consistente. Netflix ha, infatti, 213,5 milioni di abbonati in tutto il mondo. Una crescita imponente si è registrata negli ultimi due anni, proprio a causa della pandemia che ha costretto tantissime persone a rimanere a casa. E di quegli oltre 200 milioni di iscritti, ben 74 milioni risiedono tra gli Stati Uniti e il Canada. Insomma, la maggior parte degli utenti risiede proprio nei due Paesi del Nord America. E negli ultimi anni Netflix ha dovuto fronteggiare la crescita della concorrenza (non solo Amazon Prime, ma anche HBO Max e Disney+. Per questo motivo ha deciso di espandere il suo mercato anche ai “videogiochi“. Costi che, dunque, sono cresciuti per tenere a bada i concorrenti. Ma ora si passa all’incasso, partendo dal continente americano.