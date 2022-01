Popcorn time, chiude l’alternativa pirata a Netflix

Popcorn Time, l’app un tempo popolare che rendeva la visione di film e programmi televisivi piratati quasi facile come usare Netflix, ha chiuso. È quanto riporta il sito Bloomberg.com, sezione tecnologia.



L’app ha debuttato nel 2014 e nel giro di un anno è diventata uno dei servizi più popolari per l’accesso a contenuti video illegali. Nel 2015, Netflix ha avvertito gli investitori dell’ascesa di Popcorn Time in un rapporto finanziario e l’amministratore delegato Reed Hastings ha dichiarato: «La pirateria continua a essere uno dei nostri maggiori concorrenti». I creatori di Popcorn Time hanno abbandonato il servizio poco dopo la sua introduzione e le e-mail rilasciate dopo un taglio di Sony Group Corp. hanno indicato che le forze dell’ordine potrebbero aver avuto un ruolo. Ma il codice dell’app era open-source e altri sviluppatori sono intervenuti per rilasciare nuove versioni. Nel 2015, uno sviluppatore associato a Popcorn Time ha dichiarato a Bloomberg che il servizio non era responsabile della pirateria perché non ospitava alcun materiale rubato. Il software offriva invece un collegamento ai computer di tutto il mondo che ospitavano i contenuti attraverso il sistema di condivisione di file BitTorrent. «Il mondo dei torrent era qui con milioni di utenti molto prima di noi e sarà qui con miliardi di utenti molto dopo di noi», ha detto all’epoca.



Lo scorso 4 gennaio, il gruppo dietro l’app ha inviato un’e-mail ai giornalisti dichiarandone la fine. Una nota di addio pubblicata da Popcorn Time, con l’illustrazione di un sacchetto di popcorn da cinema con segni X per gli occhi, proclama “R.I.P.” in cima alla pagina. Il sito contiene anche un grafico di interesse nel tempo misurato nelle ricerche online per l’app, simile a quello che Netflix ha inviato agli investitori nel 2015.

