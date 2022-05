Facebook ha deciso che dismetterà la sua attività di podcast

Facebook si è già stancato dei podcast. Ma vi ricordate quando questi erano una sorta di materiale indispensabile e venivano reputati il futuro dei social network, basandosi sul grande successo che stava riscuotendo Clubhouse? Tutte le principali piattaforme, all’epoca, si dotarono di un proprio spazio per pubblicare audio in diretta. Tutte, anche Facebook. Secondo quanto riportato da Bloomberg, tuttavia, il servizio di podcast audio di Facebook sarebbe in dismissione a partire dal prossimo mese di giugno.

LEGGI ANCHE > Tutte le cose audio che a breve si potranno fare su Facebook

Audio su Facebook saranno dismessi a giugno 2022, un anno dopo il loro lancio

Come potete leggere in questo nostro contributo risalente a meno di un anno fa, Facebook aveva lanciato Live Audio Rooms soltanto nel giugno del 2021, presentandolo come una grandissima novità nel panorama dei social network. Adesso, stando all’organo di informazione economica internazionale, sarebbe pronta a chiudere baracca e burattini. Si fa presente che la funzione di streaming di podcast di Meta (allora era ancora Facebook Inc.) è stata lanciata ben dopo il picco del boom audio – avvenuto a fine 2020, inizo 2o21 – e non è mai decollata come si sperava.

Tra l’altro, anche la sua diffusione è stata geograficamente limitata: la funzione degli spettacoli in podcast, così come quella dei Soundbites (un formato di clip audio ridotto), non ha mai superato i confini degli Stati Uniti. Vista la scarsa risonanza, quindi, Facebook ha deciso di dismettere il servizio. L’ennesima prova per capire come le mode, sulle piattaforme social, possano essere assolutamente passeggere.