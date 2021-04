Tutte le cose audio che a breve si potranno fare su Facebook

Non ci sono soltanto le room dove sarà possibile confrontarsi con altri utenti attraverso audio in diretta o registrazioni. Gli audio su Facebook stanno per diventare sempre più popolari, tanto da far pensare al social network di Menlo Park di creare addirittura dei post in questo formato, che potranno dunque comparire all’interno del feed.

LEGGI ANCHE > Ormai Facebook sa solo copiare

Audio su Facebook, le novità che potrebbero essere annunciate

Le varie innovazioni – alcune delle quali potrebbero non essere disponibili nell’immediato – verranno annunciate nella giornata di lunedì. Insomma, la rivoluzione audio su Facebook potrebbe arrivare a breve e non sarà una semplice copia di quanto fatto da Clubhouse. Le innovazioni, infatti, riguardano diversi aspetti del funzionamento del social network che soltanto in alcuni casi saranno una sorta di crossover di quello che succede su Clubhouse. Mark Zuckerberg e il suo team hanno pensato a una svolta radicale. Facebook potrà infatti – secondo quanto riportato da The Verge che già in passato aveva dato anticipazioni su questo argomento – permettere ai suoi utenti di creare delle room per i dialoghi audio, lavorare al perfezionamento di una piattaforma di videoconferenze (a cui si stava lavorando già lo scorso anno, all’esplosione della pandemia), creare delle registrazioni che potranno essere pubblicate all’interno del proprio feed.

Possibile che le prime innovazioni saranno disponibili immediatamente, mentre quelle che riguardano gli stravolgimenti più radicali (come ad esempio gli interventi audio sul feed) avranno bisogno di qualche mese per entrare all’interno di un progetto beta. The Verge è in grado di anticipare anche le modalità con cui verrà effettuato questo annuncio: Mark Zuckerberg, infatti, ha in programma un’intervista con il giornalista tecnologico Casey Newton e potrebbe dare a lui l’anteprima delle modifiche audio di Facebook.

Tra i piani del social network, anche la creazione di un collegamento molto più diretto con Spotify per l’individuazione e la promozione di nuovi podcast. La rivoluzione social dell’audio sembra andare in una direzione ben precisa, dopo aver affascinato più o meno tutti. Il segnale del mondo che cambia: la pagina scritta ha sempre meno importanza. Contano le cose dette. Anche se verba volant, o forse proprio per questo.

Foto IPP/picture alliance / Wiktor Dabkowski

Bruxelles