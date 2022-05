Santoro risponde a Scanzi che aveva parlato di un suo “approdo” a ByoBlu: «Perché il Fatto non trasmette Pace proibita?»

«Ci saranno molte belle persone tra i relatori. Non dico tutti, ma il 90% (anche 95%) delle persone che interverranno è semplicemente splendido. Li conosco, li stimo, gli voglio bene – ha scritto Scanzi -. Dov’è il problema, allora? È molto semplice: questo evento senz’altro meritevole verrà trasmesso da ByoBlu. Avete capito bene: ByoBlu, ovvero il condensato dell’informazione più colpevolmente negazionista, complottista, novax eccetera, che in questi anni ha più volte incarnato a mio avviso (e non solo mio) il peggio del peggio della “informazione”».

Nelle righe immediatamente successive, Scanzi ha utilizzato delle espressioni molto forti nei confronti di Santoro: che il giornalista, ad esempio, abbia «elemosinato una presenza su ByoBlu», che «approdare a ByoBlu sia per lui qualcosa di moralmente e lavorativamente imbarazzante». La risposta di Michele Santoro, attraverso il suo profilo ufficiale, è arrivata direttamente tra i commenti al post di Andrea Scanzi: «Visto che stai vomitando… perché Il Fatto non partecipa e non trasmette sul suo sito? Il segnale è libero, tutti possono trasmettere… buona rosicata». Il riferimento fatto da Michele Santoro è allo spirito dell’iniziativa: come è stato più volte specificato, infatti, «qualunque radio, emittente televisiva o canale social potrà liberamente trasmettere la nostra iniziativa che sarà autofinanziata con il crowdfunding». Michele Santoro non ha assicurato alcuna esclusiva a ByoBlu, ma è stata l’emittente a scegliere di trasmettere l’evento. Come hanno fatto – e Santoro lo ha specificato anche in un post pubblicato nel pomeriggio – anche altre emittenti e testate, da Radio Popolare Milano a Telenorba, passando per TPI. I rifiuti ci sono stati, ed è lo stesso Santoro a ricordarli: a Sky, La7 e Rainews24 era stata offerta gratuitamente la diretta dell’evento. «Chiamate il PD e i 5stelle e chiunque altro vogliate e fateli intervenire sui vertici Rai per trasmettere la parola “Pace proibita” – ha spiegato Santoro sui suoi canali social -. Altrimenti chi vuole trasmetta e gli altri commentino».