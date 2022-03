C’è Anonymous dietro l’attacco hacker alla russa Transneft, la più grande compagnia di oleodotti al mondo

Anonymus ha preso di mira ed è riuscito ad hackerare – secondo quanto sostiene sul suo account Twitter tra le tante violazioni compiute – il gigante petrolifero russo Transneft. Se il nome non dovesse essere familiare, stiamo parlando di quella che è conosciuta come la più grande compagnia di oleodotti al mondo. Transneft, che è controllata dallo stato e ha sede a Mosca, è stata presa si mira nell’ambito di un’ampissima azione di contrasto alla Russia e a tutti i sistemi informatici che fanno funzionare il paese dopo che Putin ha scelto di mettere in ginocchio l’Ucraina con la sua invasione. Per avere un’idea più precisa dell’attacco hacker Anonymous Transneft basta avere qualche numero: la società statale russa gestisce oltre 70.000 chilometri tra gasdotti e oleodotti trasportando circa il 90% del petrolio e il 30% dei derivati petroliferi che vengono prodotti in Russia.

Attacco hacker Anonymous Transneft, ci sarebbe Anonymous dietro

#LEAK of 79 gigabytes of emails from the OMEGA Company, the R&D department of Russia’s state-controlled pipeline company #Transneft #Anonymous

L’attacco è stato rivendicato da Anonymous, quindi, con un tweet che rimanda all’indirizzo dal quale si può scaricare il materiale che è stato pubblicato ovvero 79 GB di dati tra cui troviamo delle e-mail della società OMEGA. Si tratta di un leak di dati relativi agli indirizzi e-mail del ramo dell’azienda che si occupa di “ricerca e sviluppo” e i dati degli account di posta elettronica dei dipendenti dell’azienda o anche documenti sensibili come fatture e informazioni sulla spedizione dei prodotti. La corrispondenza hackerata è relativa anche all’ultimo periodo, quello di entrata in vigore delle sanzioni – come si legge nella descrizione che precede la possibilità di scaricare il materiale hackerato -.