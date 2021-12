Italia terza al mondo tra le nazioni più colpite da ransomware

Aggiornamento cybersecurity: l’Italia nel 2021 continua ad essere tra le nazioni più colpite dai ransomware se consideriamo i dati che abbiamo a ottobre 2021. Siamo sul podio con la medaglia di bronzo, un terzo posto sancito dall’ultimo report di Trend Micro Research (ovvero la divisione di Trend Micro specializzata nella ricerca, sviluppo e lotta al cybercrime. Il numero totale di cyberattacchi nel mondo a ottobre è stato di 1.297.400 e, di questi, gli attacchi ransomware in Italia sono stati il 5%. Questi dati sono stati ottenuti grazie all’analisi della Smart Protection Network, rete di intelligence globale di Trend Micro che va ad analizzare e individuare le minacce aggiornando con costanza il database online relativo agli incidenti cyber.

Attacchi ransomware in Italia, siamo al terzo posto

Scendendo nel dettaglio dei numeri – riportati dall’Adnkronos – la calssifica che vede l’Italia al terzo posto è la seguente: Stati Uniti capofila, il paese più colpito al mondo conta il 23,4% del totale degli attacchi. Segue la Francia (7,5%) e poi l’Italia, appunto, con il 5% degli attacchi totali. Quarto posto per il Belgio con il 4,5% degli attacchi ransomware totali e quinto posto per il Brasile, con il 3,8%.

La classifica è stata fatta anche nell’ambito degli attacchi malware. La differenza tra malware e ransomware? Si classifica come malware ogni tipo di programma dannoso: virus, bot, bug, spyware e via dicendo. Il ransomware, invece, è un sottotipo di malware che risulta più avanzato e pericoloso degli altri poiché va a limitare l’accesso degli utenti al proprio sistema.

Italia appena giù dal podio per gli attacchi malware

Scendiamo ora nello specifico dei dati sugli attacchi malware nel mondo. Gli Stati Uniti, ancora una volta, hanno il primato con 34.816.097 assalti totali. Secondo posto per il Giappone con 31.711.116 e medaglia di bronzo per l’Australia con 6.132.704). L’Italia è appena giù dal podio, un quarto posto con 6.097.979 ed è immediatamente seguita dal Regno Unito con un totale di 5.610.942 di attacchi malware nel mondo. In Italia, in particolare, i settori maggiormente colpiti quando si tratta di attacchi malware sono la sanità con 1.072 attacchi, la Pubblica Amministrazione con 842 attacchi e il manufacturing con 746 cyber offensive. Di seguito troviamo il settore del tech con 525 attacchi e quello del banking con 260.