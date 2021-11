Cybersecurity, arriva un videogioco per impararla a scuola

Presentato, in occasione del RomeVideoGameLab – quest’anno dedicata a ‘Umano e digitale’ – il videogioco didattico ‘Nabbovaldo e il ricatto dal cyberspazio’, pensato per avvicinare gli alunni tra gli 11 e i 13 anni ai temi della cybersecurity e per migliorare i comportamenti nell’utilizzo della rete. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia.

Un’avventura interattiva, tutta da giocare in aula, nuova iniziativa della Ludoteca del Registro.it, organismo che fa parte dell’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa e che da oltre trent’anni anni assegna e gestisce i domini a targa italiana. Ambienti, mappe, dialoghi, scenari multipli sono i contenuti – validati dai ricercatori del Cnr – alla base del videogame che, si spiega, «ha l’obiettivo di approfondire, tra i bambini e i ragazzi, le conoscenze legate al Web e la cybersecurity. ‘Nabbovaldo e il ricatto dal cyberspazio’ è stato pensato come strumento didattico per gli insegnanti e come mezzo di apprendimento per gli studenti». Attraverso le modalità tipiche del videogame, ha l’obiettivo di insegnare, «in modo ironico e inconsueto, termini informatici, nozioni di base e comportamenti corretti per navigare. La sezione ‘Nabbopedia’, inoltre, fornisce un mini-dizionario con le definizioni di alcuni termini tecnici come Trojan, Firewall, Adware, Antivirus, Troll, Ransomware, Scandisk e Spyware. Il gioco, fruibile sia singolarmente che mentre si fanno lezioni e laboratori, genera un punteggio finale che evidenzia la conoscenza dell’utente sui pericoli di Internet, con una speciale attenzione a social network, virus, truffe online, file sharing e netiquette».

Sviluppato in collaborazione con Symmaceo e Grifo Multimedia – e disponibile su App store di Apple e Google Play – è ispirato al fumetto ‘Nabbovaldo contro i PC zombie’, della collana ‘Comics & Science’ edita dal Cnr, dove il protagonista, un adolescente sempre online ma ingenuo nell’affrontare i pericoli del cyberspazio, si muove a Internetopoli, la città della Rete.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]